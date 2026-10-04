Πέντε Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν από τη Δίωξη Ναρκωτικών, κατηγορούμενοι για την οργάνωση και λειτουργία κυκλώματος καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης. Η δραστηριότητα φέρεται να εκτεινόταν από τη Μεσσηνία, όπου εντοπίστηκε φυτεία, έως την Αθήνα, η οποία αποτελούσε το βασικό σημείο διάθεσης των ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης και ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Η επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών και οι συλλήψεις

Πέντε Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν από τη Δίωξη Ναρκωτικών, η οποία περιγράφεται ως το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο μιας οργανωμένης επιχείρησης. Οι συλλήψεις αφορούν υπόθεση καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης, δραστηριότητα που φέρεται να είχαν αναπτύξει οι συλληφθέντες με επίκεντρο τη Μεσσηνία και σημείο διάθεσης την Αθήνα.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των πέντε ατόμων, τα οποία φέρεται να είχαν αναλάβει όχι μόνο την καλλιέργεια των ναρκωτικών φυτών αλλά και την περαιτέρω διακίνηση των παραγόμενων ουσιών. Η επιχείρηση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών των αρχών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στον τομέα των ναρκωτικών.

Η φυτεία στη Νέδα Μεσσηνίας και οι κατασχέσεις

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρέθηκε μια εκτεταμένη φυτεία στην περιοχή της Νέδας, στη Μεσσηνία. Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 126 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία καλλιεργούνταν συστηματικά. Η περιοχή της Νέδας, με την πυκνή της βλάστηση, φέρεται να λειτουργούσε ως φυσικό κάλυμμα, προσφέροντας την απαραίτητη απόκρυψη για την παράνομη αυτή δραστηριότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Η ανακάλυψη της φυτείας στη Μεσσηνία υποδεικνύει την οργανωμένη προσπάθεια των συλληφθέντων να παράγουν μεγάλες ποσότητες κάνναβης. Η επιλογή μιας απομακρυσμένης και δυσπρόσιτης περιοχής με πλούσια βλάστηση αποτελούσε μέρος του σχεδίου τους για την απρόσκοπτη καλλιέργεια των φυτών.

Η διακίνηση στην Αθήνα και τα Εξάρχεια

Παράλληλα με τον εντοπισμό της φυτείας στη Μεσσηνία, οι έρευνες επεκτάθηκαν και στην Αθήνα, όπου πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις περίπου 9 κιλών ακατέργαστης κάνναβης. Η πρωτεύουσα φέρεται να αποτελούσε το βασικό σημείο διάθεσης των ναρκωτικών ουσιών που παρήγαγε η ομάδα, με συγκεκριμένες περιοχές να χρησιμοποιούνται για τις πωλήσεις.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα Εξάρχεια αναδείχθηκαν ως το κύριο σημείο διάθεσης των ναρκωτικών. Τα μέλη της ομάδας φέρεται να πραγματοποιούσαν οι ίδιοι τις πωλήσεις, χωρίς να χρησιμοποιούν ενδιάμεσους διακινητές, γεγονός που υποδηλώνει άμεση και προσωπική εμπλοκή τους σε όλα τα στάδια της εγκληματικής τους δράσης, από την παραγωγή έως την τελική πώληση.

Η υποδομή της ομάδας, το πολυτελές όχημα και το καθεστώς των συλληφθέντων

Για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων τους στην Αθήνα, οι συλληφθέντες φέρεται να είχαν νοικιάσει κατοικία σε κοντινή περιοχή. Αυτή η κατοικία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποτελούσε μέρος της υποδομής που χρησιμοποιούσαν για τη διαμονή τους και την οργάνωση της διακίνησης των ναρκωτικών. Η ύπαρξη αυτής της βάσης στην πρωτεύουσα υπογραμμίζει την οργανωμένη φύση της εγκληματικής ομάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε στους αστυνομικούς και το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες για τις μετακινήσεις τους. Επρόκειτο για ένα πολυτελές αυτοκίνητο, το οποίο είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των υπόπτων από τις αρχές. Η χρήση ενός τέτοιου οχήματος ενδεχομένως να αποσκοπούσε στην αποφυγή υποψιών ή στην επίδειξη οικονομικής ευμάρειας από την παράνομη δραστηριότητα.

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά το καθεστώς παραμονής των πέντε συλληφθέντων στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, όλοι βρίσκονταν στη χώρα με καθεστώς πρόσφυγα. Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις από τους πέντε Τούρκους υπηκόους είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές Αρχές για διαφορετικά αδικήματα, γεγονός που καταδεικνύει ένα ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς.

Η συνέχεια των ερευνών της Δίωξης Ναρκωτικών

Η Δίωξη Ναρκωτικών συνεχίζει εντατικά την έρευνα για την υπόθεση, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση του εύρους της φερόμενης δραστηριότητας της ομάδας. Οι αρχές επιδιώκουν να ανακαλύψουν τυχόν διασυνδέσεις των συλληφθέντων με άλλα πρόσωπα ή οργανωμένα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διακίνησης ναρκωτικών στην Αθήνα και ευρύτερα.

Η διερεύνηση θα επικεντρωθεί στην ανάλυση των κατασχεθέντων στοιχείων και των ψηφιακών δεδομένων, προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως το δίκτυο και οι τυχόν συνεργάτες των συλληφθέντων. Στόχος είναι η πλήρης εξάρθρωση κάθε παράνομης δραστηριότητας που συνδέεται με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta