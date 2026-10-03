Τροχαίο δυστύχημα στην Κόρινθο: Νεκρός 26χρονος, πέντε τραυματίες

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026 στην Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, στην περιοχή Δέλτα Κορίνθου. Ένας 26χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ πέντε ακόμη άτομα τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 23:00, στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, λίγο πριν από την είσοδο της πόλης.

Η σφοδρή σύγκρουση και οι επιβαίνοντες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα αφορούσε δύο επιβατηγά οχήματα. Το ένα ΙΧ αυτοκίνητο οδηγούσε ο 26χρονος που έχασε τη ζωή του, έχοντας ως συνεπιβάτες μία 20χρονη γυναίκα και έναν ανήλικο. Το όχημα αυτό εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δεύτερο ΙΧ.

Το δεύτερο επιβατηγό όχημα οδηγούσε ένας 18χρονος, ενώ σε αυτό επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, αμφότερα ηλικίας 18 ετών. Η σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, οδηγώντας σε σοβαρές υλικές ζημιές και τραυματισμούς στους επιβαίνοντες. Μετά την αρχική σύγκρουση, αμφότερα τα οχήματα προσέκρουσαν και έκοψαν τέσσερις κολόνες.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Από τη σφοδρή σύγκρουση, τραυματίστηκαν και οι έξι επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων. Η κατάσταση των τραυματιών απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα και μεταφορά σε νοσοκομείο. Για δύο από τους τραυματίες, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τα παραμορφωμένα οχήματα.

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό και τις πρώτες βοήθειες στο σημείο του ατυχήματος, όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας τους και να τους παράσχουν την απαραίτητη θεραπεία.

Ο θάνατος του 26χρονου οδηγού

Δυστυχώς, παρά τις άμεσες και επίμονες προσπάθειες των ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ο 26χρονος οδηγός του ενός εκ των δύο οχημάτων υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα. Η είδηση του θανάτου του νεαρού άνδρα προκάλεσε βαθιά θλίψη, καθώς το τροχαίο δυστύχημα είχε τραγική κατάληξη για τον ίδιο.

Οι υπόλοιποι πέντε τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται, λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου διενεργεί την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου. Στόχος είναι να διαπιστωθούν όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στη σφοδρή σύγκρουση και στην τραγική της κατάληξη.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες τα δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία για να ρίξουν φως στα αίτια του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή στον 26χρονο και τραυμάτισε πέντε ακόμη άτομα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit