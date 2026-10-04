Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή φέρνει στο φως τη στάση της γιατρού μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Σοβαρά ζητήματα προκύπτουν από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού στον ανακριτή, αναφορικά με τις πρακτικές της γιατρού της Καρνεάδου και τη στάση που κράτησε η 56χρονη αμέσως μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται περιγράφουν επικοινωνίες και αντιδράσεις που προκαλούν προβληματισμό. Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε λεπτομέρειες για τα γραπτά μηνύματα και τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τη γιατρό, φωτίζοντας πτυχές της υπόθεσης.

Οι επικοινωνίες του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό

Ο Νάσος Κομιανός, στην κατάθεσή του στον ανακριτή, περιέγραψε τις επικοινωνίες του με την 56χρονη γιατρό μέσω γραπτών μηνυμάτων, αμέσως μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, ο υπνοθεραπευτής έστειλε μήνυμα ρωτώντας «εντάξει ο Γιώργος;», χωρίς να λάβει απάντηση. Στη συνέχεια, αποφάσισε να τηλεφωνήσει.

Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, η γιατρός τον ενημέρωσε ότι είχε έρθει το ΕΚΑΒ και είχε παραλάβει τον Μαζωνάκη. Ανέφερε ότι η πίεσή του είχε πέσει και ότι «μιλούσε παράλογα». Ο Κομιανός σημείωσε στην κατάθεσή του ότι δεν μίλησε καθόλου με τον κύριο Θ.

Η απάντηση της γιατρού για τη μη συνοδεία στο νοσοκομείο

Ένα από τα σημεία που προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση στην κατάθεση του υπνοθεραπευτή είναι η απάντηση της γιατρού στο ερώτημα γιατί δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς». Η 56χρονη κατηγορούμενη δήλωσε ότι «εκείνη την ώρα είχε άλλη πελάτισσα στο ιατρείο!».

Ο Νάσος Κομιανός σημείωσε επίσης ότι, περίπου δέκα λεπτά αφότου είχε αναχωρήσει το ασθενοφόρο με τον νεκρό Γιώργο Μαζωνάκη από το Κολωνάκι, η γιατρός ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμη. Το ύφος της δεν τον προϊδέασε σε καμία περίπτωση ότι είχε συμβεί κάτι τόσο σοβαρό. Μετά το συμβάν, οι απαντήσεις της γιατρού ήταν μονολεκτικές και ψυχρές, όπως περιγράφεται στην κατάθεση.

Η άποψη της γιατρού για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής μετέφερε στον ανακριτή και την άποψη της κατηγορούμενης γιατρού για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο γνώριζε από παλιά ως πελάτη της. Σε ένα τηλεφώνημα μεταξύ τους, σχετικά με το αν ο τραγουδιστής θα έκανε τελικά πλασμαφαίρεση, η γιατρός είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι κυκλοθυμικός και αλλάζει συνέχεια διάθεση».

Ο υπνοθεραπευτής είχε επισημάνει τους προβληματισμούς του σχετικά με την ψυχική κατάσταση του Μαζωνάκη, θεωρώντας την ως αντένδειξη για υπνοθεραπεία. Η γιατρός του απάντησε ότι θα το αντιμετωπίσουν και θα δουν τι θα κάνουν. Συμφώνησαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ανάγκη από βοήθεια και ότι η ίδια θυμόταν την κυκλοθυμική του διάθεση, με τη δέσμευση να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να τον βοηθήσουν.

Το ιστορικό του τραγουδιστή με τη γιατρό

Στην κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον υπνοθεραπευτή, ο τραγουδιστής του είχε αναφέρει ότι γνώριζε τη γιατρό από πολύ παλιά. Συγκεκριμένα, της Γ. έκανε συχνά υδροθεραπείες. Αυτές οι θεραπείες πραγματοποιούνταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, από το 2015 έως το 2021.

Αυτή η μακροχρόνια σχέση μεταξύ του τραγουδιστή και της γιατρού υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που υπήρχε, αλλά και την εξοικείωση της γιατρού με την κατάσταση και τον χαρακτήρα του Μαζωνάκη, όπως προκύπτει από τις αναφορές της για την κυκλοθυμική του διάθεση.

Η ψυχραιμία και η ενημέρωση για τον θάνατο

Ο Νάσος Κομιανός επανέλαβε στην κατάθεσή του ότι η κυρία Γ. είναι γενικά ψύχραιμος άνθρωπος. Όταν μίλησαν στο τηλέφωνο, η ψυχραιμία της ήταν τέτοια που δεν του έδωσε να καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτή η συμπεριφορά έρχεται σε αντίθεση με το σοκ που βίωσε ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής όταν έμαθε την είδηση του θανάτου.

Ο μάρτυρας θυμάται ότι στις έξι το απόγευμα έλαβε ειδοποίηση στο κινητό του από μια ιστοσελίδα, η οποία ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πεθάνει στο νοσοκομείο «Ελπίς». Σοκαρισμένος, έστειλε μήνυμα στη γιατρό ρωτώντας την εάν το είχε μάθει, και εκείνη του απάντησε απλά «ναι, μόλις».

Με πληροφορίες από: Newsit