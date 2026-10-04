Είκοσι επτά χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών: Η μνήμη των έξι αετόπουλων του ΠΑΟΚ ζωντανή

Συμπληρώνονται είκοσι επτά χρόνια από την 4η Οκτωβρίου 1999, μια ημερομηνία που παραμένει χαραγμένη ως μαύρη για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εκείνη την ημέρα, έξι νεαροί φίλαθλοι του συλλόγου έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό δυστύχημα στην κοιλάδα των Τεμπών. Επέστρεφαν από αγώνα στην Αθήνα, πληρώνοντας με τη ζωή τους την αγάπη τους για την ομάδα.

Η μαύρη ημέρα για τον ΠΑΟΚ

Η 4η Οκτωβρίου 1999 αποτελεί μια ημέρα βαθιάς θλίψης και συναισθηματικής φόρτισης για τον ΠΑΟΚ και τους οπαδούς του. Οι μνήμες από το τραγικό συμβάν παραμένουν σκληρές, καθώς αδικοχαμένα παιδιά έπεσαν θύματα ενός δυστυχήματος, χάνοντας τη ζωή τους λόγω της αφοσίωσής τους στην ομάδα.

Είκοσι επτά χρόνια μετά, η οικογένεια του ΠΑΟΚ τιμά κάθε χρόνο τη μνήμη των έξι αυτών φιλάθλων, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή για τα τέσσερα γράμματα του συλλόγου. Η θυσία τους για τον ΠΑΟΚ έχει γίνει σύμβολο και παραμένει ζωντανή στις καρδιές των συνοπαδών τους.

Τα έξι αδικοχαμένα «αετόπουλα»

Τα ονόματα των έξι φιλάθλων που χάθηκαν εκείνο το ξημέρωμα είναι: ο Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, ετών 20, ο Δημήτριος Ανδρεαδάκης, ετών 25, η Χριστίνα Τζιόβα, ετών 18, ο Αναστάσιος Θέμελης, ετών 22, ο Γεώργιος Γκανάτσιος, ετών 22, και ο Κυριάκος Λαζαρίδης, ετών 17. Αυτά τα έξι «αετόπουλα» είναι «αθάνατα» στη μνήμη του συλλόγου.

Προς τιμήν τους, οι συνοπαδοί τους τραγουδούν ένα σύνθημα που τους είναι αφιερωμένο: «Δικέφαλέ μου κάποτε για σένα 6 παιδιά φύγαν απ' την ζωή, τους πήρε η αγάπη τους για σένα, μα πάντα θα 'ναι ζωντανοί, αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε, παρέα μας φωνάξτε δυνατά, να ξέρετε εσείς μας οδηγείτε από το '99».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα συνέβη στις 04:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 1999. Το λεωφορείο μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ πίσω στη Θεσσαλονίκη, μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, ο οποίος είχε λήξει με ισοπαλία 1-1. Για έξι από τους επιβάτες, αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας που παρακολούθησαν από την εξέδρα.

Η κοιλάδα των Τεμπών βάφτηκε με το αίμα των έξι αετόπουλων εκείνο το ξημέρωμα. Το δυστύχημα έλαβε χώρα δύο χιλιόμετρα πριν από τα διόδια των Τεμπών, σε απόσταση περίπου μιάμισης ώρας πριν από τον τελικό προορισμό του λεωφορείου.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος

Το τουριστικό λεωφορείο ανήκε στην εταιρεία «Relax Travel» και μετέφερε συνολικά 77 οπαδούς του ΠΑΟΚ. Οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες ήταν μέλη του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού. Το λεωφορείο είχε «ραντεβού με τον θάνατο» στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Στο ύψος του Βελεστίνου, ο αρχικός οδηγός, Κώστας Μανωλάς, είχε παραχωρήσει τη θέση του στον 19χρονο Γιάννη Ντοκούση. Ο Ντοκούσης ήταν γιος του ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού πρακτορείου που είχε οργανώσει την εκδρομή. Ο νεαρός οδηγός, ενώ ο Μανωλάς κοιμόταν, επιχείρησε προσπέραση. Το λεωφορείο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα διερχόμενο φορτηγό από το αντίθετο ρεύμα, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Λάρισα και οδηγούταν από τον 68χρονο Αστέριο Αγκζιώτη.

Το μνημείο στην κοιλάδα των Τεμπών

Στον τόπο της τραγωδίας, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στέκεται ένα μνημείο. Αυτό το μνημείο βρίσκεται εκεί όπου σταμάτησε ο δρόμος για τις έξι ψυχές, υπενθυμίζοντας σε όλους την παρουσία τους και το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα πριν από είκοσι επτά χρόνια.

Η ύπαρξη του μνημείου διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων και αποτελεί σημείο αναφοράς για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και όλους όσοι θυμούνται την τραγωδία των Τεμπών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta