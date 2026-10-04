Νέα στοιχεία για την υπόθεση ομαδικού βιασμού στο πανεπιστήμιο Κορνέλ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση του ομαδικού βιασμού φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, καθώς αποκαλύφθηκε πως μόλις 22 ώρες πριν από την καταγγελλόμενη επίθεση, είχε προηγηθεί σύλληψη για ναρκωτικά στο σπίτι της αδελφότητας ΧΦ. Το περιστατικό αυτό προστίθεται στην αγωγή που έχει καταθέσει η νεαρή γυναίκα κατά του πανεπιστημίου και επτά ανδρών. Ο πρόεδρος του Κορνέλ, Μάικλ Κότλικοφ, χαρακτήρισε την εβδομάδα μία από τις δυσκολότερες στην ιστορία του ιδρύματος και ανακοίνωσε ανεξάρτητη αξιολόγηση για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

Σύλληψη για ναρκωτικά πριν την καταγγελία

Σύμφωνα με αρχεία της αστυνομίας του πανεπιστημίου Κορνέλ, τα οποία επικαλείται η Cornell Daily Sun, αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της αδελφότητας ΧΦ λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της 19ης Οκτωβρίου 2024. Η επέμβαση αυτή έλαβε χώρα μόλις λίγες ώρες πριν από το περιστατικό του βιασμού που καταγγέλλει η νεαρή φοιτήτρια.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε σύλληψη για ναρκωτικά και ένα άτομο παραπέμφθηκε στο Γραφείο Φοιτητικής Συμπεριφοράς του πανεπιστημίου. Το αρχείο συμβάντων δεν προσδιορίζει την ταυτότητα του ατόμου που συνελήφθη, ούτε τα συγκεκριμένα ναρκωτικά που αφορούσε η υπόθεση. Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν προκύπτει άμεση σύνδεση του περιστατικού αυτού με τον καταγγελλόμενο βιασμό, η αποκάλυψη αυτή επιβεβαιώνει την ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών εντός του σπιτιού της αδελφότητας, όπου φέρεται να βιάστηκε η φοιτήτρια.

Η αγωγή της φοιτήτριας και οι κατηγορίες

Η πρώην φοιτήτρια του Κορνέλ, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe, έχει καταθέσει αγωγή κατά του πανεπιστημίου, της αδελφότητας ΧΦ και επτά ανδρών. Στην αγωγή της, η νεαρή γυναίκα υποστηρίζει ότι μέλη της αδελφότητας την βίαζαν για ώρες μέσα στο σπίτι τους.

Η καταγγέλλουσα δηλώνει ότι βρισκόταν υπό την επήρεια κεταμίνης, αλκοόλ και κάνναβης κατά τη διάρκεια του φερόμενου βιασμού. Το περιστατικό, όπως αναφέρεται, συνέβη τον Οκτώβριο του 2024. Η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία του Cornell περίπου δύο εβδομάδες μετά το συμβάν, καταγγέλλοντας ότι είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού από επτά μέλη της ΧΦ. Ωστόσο, η αρχική έρευνα που διεξήχθη δεν οδήγησε σε ποινικές διώξεις.

Η αντίδραση της διοίκησης του πανεπιστημίου

Ο πρόεδρος του Cornell, Μάικλ Κότλικοφ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση, ανακοινώνοντας την έναρξη ανεξάρτητης αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αυτή θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το πανεπιστήμιο διαχειρίστηκε την υπόθεση του 2024, μετά την καταγγελία της φοιτήτριας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, ο κ. Κότλικοφ χαρακτήρισε τις καταγγελίες «βαθιά ανησυχητικές». Δήλωσε ότι χαιρετίζει την ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από εξωτερικό δικηγορικό γραφείο, με στόχο τη διαφάνεια και τη διερεύνηση του χειρισμού της υπόθεσης από το Κορνέλ.

«Αυτή η εβδομάδα υπήρξε μία από τις δυσκολότερες στην ιστορία μας», ανέφερε ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, προσθέτοντας ότι το ζήτημα «θα βαραίνει την κοινότητά μας για τα επόμενα χρόνια». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το βάρος που έχει λάβει η υπόθεση για το ίδρυμα και τους φοιτητές του.

Ερωτήματα και η ανάγκη για αλλαγή κουλτούρας

Ο πρόεδρος του Κορνέλ, Μάικλ Κότλικοφ, τόνισε ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης, τόσο αναφορικά με τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στην πανεπιστημιούπολη, όσο και με τον τρόπο που διεξήχθη η έρευνα μετά την υποβολή της καταγγελίας. Η ανεξάρτητη αξιολόγηση αναμένεται να ρίξει φως σε αυτά τα ζητήματα.

Επιπλέον, ο κ. Κότλικοφ υπογράμμισε την ανάγκη για αλλαγή κουλτούρας εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας. «Πρέπει να προωθήσουμε μια κουλτούρα στην οποία η σεξουαλική επίθεση θα θεωρείται αδικαιολόγητη και να διασφαλίσουμε ότι η κοινότητά μας είναι ενημερωμένη σχετικά με τη συναίνεση», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit