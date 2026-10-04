Ο Μάρκεθ κατέκτησε τη νίκη στο γκραν πρι της Ιαπωνίας και μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία

Ο Μαρκ Μάρκεθ αναδείχθηκε νικητής στο Γκραν Πρι της Ιαπωνίας, ολοκληρώνοντας ένα ιδανικό Σαββατοκύριακο στην πίστα του Μοτέγκι. Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati επικράτησε μετά από μια έντονη μονομαχία με τον Χόρχε Μαρτίν, δίνοντας νέα διάσταση στη μάχη για τον φετινό τίτλο της MotoGP. Με αυτή την επιτυχία, ο Μάρκεθ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας στους μόλις δύο βαθμούς, φεύγοντας από την Ιαπωνία με το απόλυτο των βαθμών.

Η μονομαχία για την κορυφή και η προσπέραση του Μάρκεθ

Ο Μαρκ Μάρκεθ, μετά τη νίκη του στον αγώνα Sprint του Σαββάτου, χρειάστηκε να καταβάλει σημαντικά μεγαλύτερη προσπάθεια για να φτάσει στην κορυφή του κυρίως αγώνα. Ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είχε εξασφαλίσει την pole position, διατήρησε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, αποτρέποντας τον Ισπανό αναβάτη της Ducati από το να επαναλάβει την επιθετική κίνηση που είχε κάνει στον Sprint στην πρώτη στροφή.

Για το πρώτο μέρος του αγώνα, οι δύο πρωταγωνιστές, μαζί με τον Μάρκο Μπετζέκι που ανέβηκε γρήγορα στην τρίτη θέση, κινούνταν σε απόσταση μικρότερη του δευτερολέπτου. Οι τρεις διεκδικητές του τίτλου αντάλλασσαν συνεχώς τους ταχύτερους γύρους, κρατώντας ανοιχτή κάθε πιθανότητα για την τελική νίκη.

Ο ρυθμός του Μάρκεθ και η έκτη φετινή νίκη

Ο ρυθμός του Μαρκ Μάρκεθ άρχισε να ανεβαίνει αισθητά από τον έβδομο γύρο του αγώνα. Η Ducati με τον αριθμό 93 κόλλησε πίσω από την Aprilia του Μαρτίν, ασκώντας πίεση στον πρωτοπόρο. Στον 11ο από τους συνολικά 24 γύρους, ο πρωταθλητής εξαπέλυσε μια αποφασιστική επίθεση, περνώντας στην εσωτερική της στροφής 9.

Η προσπέραση πραγματοποιήθηκε με καθαρό και αποτελεσματικό τρόπο, φέρνοντας τον Μάρκεθ μπροστά για πρώτη φορά στον αγώνα. Ο Μαρτίν προσπάθησε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου του για μερικούς γύρους, όμως ο Μάρκεθ αποδείχθηκε ταχύτερος στο κρίσιμο κομμάτι της πίστας. Σταδιακά, άρχισε να χτίζει μια διαφορά, η οποία μέχρι την καρό σημαία είχε φτάσει περίπου στο ένα δευτερόλεπτο. Αυτή ήταν η έκτη φετινή νίκη του Μάρκεθ και η 79η στην καριέρα του στη μεγάλη κατηγορία.

Η μάχη για την τρίτη θέση και οι υπόλοιποι αναβάτες

Η υπόθεση της τρίτης θέσης κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία ευθεία του αγώνα. Ο Ενέα Μπαστιανίνι, οδηγώντας την Tech3 KTM, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό τελευταίο μέρος αγώνα, καλύπτοντας μια διαφορά περίπου ενός δευτερολέπτου από τον Μάρκο Μπετζέκι. Παρότι βγήκε δυνατά από την τελευταία στροφή, ο Μπαστιανίνι δεν κατάφερε να προσπεράσει την εργοστασιακή Aprilia του Μπετζέκι.

Τελικά, ο Μπετζέκι διατήρησε την τρίτη θέση για μόλις 0,089 δευτερόλεπτα, αφήνοντας τον Μπαστιανίνι στην τέταρτη θέση. Πίσω τους, ο Ραούλ Φερνάντεθ κέρδισε μια τριπλή μάχη για την πέμπτη θέση, επικρατώντας των Αΐ Ογκούρα και Πέδρο Ακόστα. Ο Ογκούρα τερμάτισε έκτος μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, ενώ ο Ακόστα περιορίστηκε στην έβδομη θέση, έχοντας χάσει έδαφος από τους πρώτους κιόλας γύρους. Την πρώτη δεκάδα των αναβατών συμπλήρωσαν οι Φραντσέσκο Μπανιάια, Φερμίν Αλντεγκέρ και Λούκα Μαρίνι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta