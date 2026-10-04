Ένα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδι, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 26χρονου. Ο νεαρός άνδρας βρισκόταν εντός του οχήματός του, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το αιματηρό επεισόδιο και ο τραυματισμός

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδι. Άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 26χρονος και άνοιξαν πυρ εναντίον του, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο 26χρονος, ο οποίος δέχθηκε σφαίρες ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, παρελήφθη άμεσα από το σημείο του συμβάντος. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Η δράση των αγνώστων

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις αρχές, οι δράστες φαίνεται πως πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές εναντίον του οχήματος. Η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική, με τους αγνώστους να εξαφανίζονται αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σφοδρότητα της επίθεσης είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με την απρόκλητη βία. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το συμβάν, δυνάμεις της Αστυνομίας έσπευσαν στην οδό Βαρδουσίων, όπου πραγματοποίησαν επιτόπια έρευνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν τέσσερις κάλυκες από σφαίρες.

Οι κάλυκες αυτοί αποτελούν σημαντικά πειστήρια για την υπόθεση και έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκεί θα υποβληθούν σε ενδελεχή έλεγχο και ανάλυση, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν και ενδεχομένως για τους δράστες.

Οι έρευνες σε πλήρη εξέλιξη

Οι αρχές έχουν θέσει σε πλήρη εξέλιξη τις έρευνες για τη διαλεύκανση του περιστατικού και τον εντοπισμό των υπευθύνων. Στόχος των αστυνομικών είναι να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν οι πυροβολισμοί και να ταυτοποιηθούν τα άτομα που άνοιξαν πυρ εναντίον του 26χρονου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Μεταξύ άλλων, οι αστυνομικοί διερευνούν και το ενδεχόμενο το αιματηρό περιστατικό στο Μενίδι να συνδέεται με κάποια προηγούμενη συμπλοκή ή διαμάχη, προσπαθώντας να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ για να φτάσουν στην αλήθεια.

Με πληροφορίες από: Reader