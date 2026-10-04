Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά λόγω αγώνων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα Κυριακή το πρωί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας και του Πειραιά. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται λόγω της διεξαγωγής δύο αθλητικών διοργανώσεων που λαμβάνουν χώρα στις δύο πόλεις.

Οι αγώνες που επηρεάζουν την κυκλοφορία

Συγκεκριμένα, στον δήμο Αθηναίων πραγματοποιείται ο Αγώνας Δρόμου και Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2026». Για τον λόγο αυτό, έχουν προγραμματιστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους και οδούς της περιοχής, χωρίς να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι δρόμοι.

Παράλληλα, στον δήμο Πειραιά διεξάγεται ο αγώνας δρόμου με την επωνυμία «RUN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑ». Για τις ανάγκες αυτής της διοργάνωσης, έχει αποφασιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα του οδικού δικτύου του Πειραιά. Η διακοπή ισχύει από τις 07:00 το πρωί έως τη 13:00 το μεσημέρι.

Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. στους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω ανακοίνωσής της, παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου ισχύουν οι ρυθμίσεις. Συστήνεται η πιστή τήρηση της υπάρχουσας οδικής σήμανσης, καθώς και η συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Αυτή η έκκληση αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών και, κυρίως, στην αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων.

Με πληροφορίες από: enikos.gr