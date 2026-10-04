Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, δεύτερη τραγωδία στην Κρήτη

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο της Κρήτης το βράδυ του Σαββάτου, προσθέτοντας ένα ακόμη θύμα στον μακρύ κατάλογο των τροχαίων δυστυχημάτων. Ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη γύρω στις 11:00 τη νύχτα στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Το δυστύχημα αυτό αποτελεί το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό στο νησί μέσα σε λίγες μόλις ώρες, προκαλώντας προβληματισμό για την οδική ασφάλεια.

Το θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Βλάση

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 11:00 το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, εντός των ορίων του νομού Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 32χρονος οδηγός του οχήματος βρισκόταν στο τιμόνι του ΙΧ του, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η απώλεια ελέγχου είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εξετραπεί της πορείας του, με τις συνέπειες να είναι δυστυχώς μοιραίες για τον νεαρό άνδρα. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος και κατ' επέκταση στο θανατηφόρο δυστύχημα.

Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Μετά την εκτροπή του οχήματος και τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού, στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες, φτάνοντας στον τόπο του συμβάντος, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο άνδρα και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε μια προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις άμεσες ενέργειες και τις προσπάθειες των ιατρών στο νοσοκομείο, δυστυχώς, ήταν ήδη πολύ αργά για τον 32χρονο. Ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, επιβεβαιώνοντας τη δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης μέσα σε λίγες ώρες.

Έρευνα από την Τροχαία και καθαρισμός του οδοστρώματος

Εκτός από το ΕΚΑΒ, στον τόπο του θανατηφόρου τροχαίου κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το προσωπικό της Πυροσβεστικής ανέλαβε τον καθαρισμό του οδοστρώματος από τα υπολείμματα του τροχαίου, όπως θραύσματα και άλλα υλικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των υπόλοιπων οχημάτων.

Τις συνθήκες της νέας αυτής τραγωδίας στην άσφαλτο έχει αναλάβει να διερευνήσει η Τροχαία. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει την προανάκριση, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μαρτυρίες, με στόχο να διαλευκάνουν πλήρως τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 32χρονο.

Δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη

Το δυστύχημα στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμη τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στην Κρήτη λίγες ώρες νωρίτερα. Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο που καταγράφεται στο νησί μέσα στο ίδιο Σάββατο, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα των δρόμων.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου, ένας 16χρονος μοτοσικλετιστής είχε τραυματιστεί θανάσιμα σε άλλο περιστατικό. Η τραγωδία αυτή συνέβη στην περιοχή της Χερσονήσου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος έπεσε πάνω σε μια κολώνα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki