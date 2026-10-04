Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου στο Μενίδι – Τραυματίστηκε 26χρονος

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στην περιοχή του Μενιδίου. Άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον ενός αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 26χρονου. Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων πίσω από αυτή την επίθεση.

Πυροβολισμοί στην οδό Βαρδουσίων

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Βαρδουσίων, μια περιοχή στο Μενίδι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι δράστες, των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής, στόχευσαν ένα όχημα που κινούνταν ή βρισκόταν σταθμευμένο στην περιοχή.

Οι άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας πυροβόλα όπλα. Αυτή η ενέργεια οδήγησε άμεσα στον τραυματισμό ενός ατόμου που βρισκόταν εντός του οχήματος. Μετά τους πυροβολισμούς, οι αρχές ενημερώθηκαν και έσπευσαν στο σημείο για να διερευνήσουν την κατάσταση και να παράσχουν βοήθεια.

Ο τραυματισμός και η νοσηλεία του 26χρονου

Από τα πυρά των αγνώστων, τραυματίστηκε ένας 26χρονος άνδρας. Ο νεαρός δέχθηκε τα βλήματα και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα, καθώς ο τραυματισμός του κρίθηκε σοβαρός. Η άμεση αντίδραση ήταν απαραίτητη για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής. Εκεί, οι ιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Εντοπισμός καλύκων και η εξέτασή τους

Στο σημείο του επεισοδίου, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τη συλλογή στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, εντοπίστηκαν τέσσερις κάλυκες από πυροβόλο όπλο, οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμα πειστήρια για την υπόθεση. Η παρουσία των καλύκων επιβεβαιώνει τη χρήση πυροβόλου όπλου στην επίθεση.

Οι τέσσερις κάλυκες περισυνελέγησαν προσεκτικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για λεπτομερή βαλλιστική εξέταση. Η ανάλυσή τους αναμένεται να δώσει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τον τύπο του όπλου που χρησιμοποιήθηκε και ενδεχομένως να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

Πιθανή σύνδεση με προηγούμενη συμπλοκή

Οι αρχές που έχουν αναλάβει την υπόθεση ερευνούν επισταμένως τα κίνητρα πίσω από την επίθεση στο Μενίδι. Προσπαθούν να διαπιστώσουν τι οδήγησε τους αγνώστους να ανοίξουν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου και του 26χρονου. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται προσεκτικά από τους ανακριτικούς υπαλλήλους.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται σοβαρά είναι η πιθανή σύνδεση του περιστατικού με προηγούμενη συμπλοκή. Συγκεκριμένα, δεν αποκλείεται το αιματηρό επεισόδιο να σχετίζεται με παλαιότερες αντιπαραθέσεις ή διαφορές που είχαν προκύψει μεταξύ ομάδων Ρομά. Η διερεύνηση αυτής της σύνδεσης αποτελεί βασικό κομμάτι των ερευνών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με αμείωτο ρυθμό και εντατικούς ρυθμούς. Στόχος τους είναι ο άμεσος εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών που ευθύνονται για τους πυροβολισμούς και τον τραυματισμό του νεαρού. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη συλλογή περαιτέρω στοιχείων, την εξέταση μαρτυριών και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου.

Η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί προτεραιότητα για τις διωκτικές αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ελπίδα να αποκαλυφθεί το σύνολο των γεγονότων που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο και να οδηγηθούν οι υπαίτιοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis