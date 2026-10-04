Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στο Ρέθυμνο: Αισθητός σε πολλές περιοχές της Κρήτης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026, με επίκεντρο τη Βισταγή Ρεθύμνου. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και την ανησυχία των κατοίκων. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε συγκεκριμένα στις 03:48 τα ξημερώματα.

Τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης

Η ένταση του σεισμού προσδιορίστηκε στα 4,1 Ρίχτερ, μέγεθος που θεωρείται μέτριο αλλά ικανό να γίνει αισθητό σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο. Η μέτρηση αυτή προέκυψε από την αναθεωρημένη λύση που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, παρέχοντας ακριβή στοιχεία για το φαινόμενο.

Το επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βισταγής Ρεθύμνου. Η Βισταγή αποτελεί μια περιοχή του νομού Ρεθύμνου, στο νησί της Κρήτης, και βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμικού φαινομένου. Η ώρα εκδήλωσης του σεισμού ήταν 03:48, ξημερώματα Κυριακής, όπως επιβεβαιώθηκε από τις επίσημες μετρήσεις.

Αισθητός σε ευρεία γεωγραφική περιοχή

Παρά το μέγεθός του, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές και διάφορες περιοχές της Κρήτης. Κάτοικοι από διαφορετικά σημεία του νησιού ανέφεραν ότι ένιωσαν τη δόνηση, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση της επίδρασής της. Η αισθητότητα αυτή οδήγησε σε άμεση αναζήτηση πληροφοριών από τους πολίτες.

Η διάδοση της σεισμικής ενέργειας σε τόσο μεγάλη γεωγραφική έκταση στο νησί της Κρήτης αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου γεγονότος. Οι αναφορές για την αισθητότητα του σεισμού προήλθαν από διάφορες περιοχές, πέραν του άμεσου επίκεντρου.

Η εκτίμηση του Άκη Τσελέντη

Ο καθηγητής Άκης Τσελέντης, γνωστός για τις σεισμολογικές του εκτιμήσεις, προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά το σεισμικό γεγονός. Στην ανάρτησή του, ο κ. Τσελέντης εξέφρασε την άποψη ότι «κατά μεγάλη πιθανότητα πρόκειται για το κυρίως γεγονός», αναφερόμενος στη δόνηση των 4,1 Ρίχτερ.

Επιπλέον, ο καθηγητής διευκρίνισε ένα σημαντικό γεωλογικό στοιχείο, δηλώνοντας πως ο σεισμός «δε φαίνεται να σχετίζεται με το μεγάλο ρήγμα Τυλίσου Κρουσώνα». Η δήλωση αυτή προσφέρει μια πρώτη επιστημονική εκτίμηση για τη φύση και την προέλευση του σεισμού, καθησυχάζοντας ενδεχομένως τους κατοίκους σχετικά με τη σύνδεσή του με μεγαλύτερα ρήγματα.

Ο κ. Τσελέντης ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με την ευχή «Καλό ξημέρωμα», υποδηλώνοντας την ώρα που εκδηλώθηκε το φαινόμενο και την ανάγκη για ψυχραιμία.

Το ρήγμα Τυλίσου – Κρουσώνα: Γεωγραφικά και γεωλογικά στοιχεία

Το ρήγμα Τυλίσου – Κρουσώνα, το οποίο αναφέρθηκε στην ανάρτηση του Άκη Τσελέντη, αποτελεί ένα σημαντικό γεωλογικό χαρακτηριστικό της Κρήτης. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο ρήγμα που διασχίζει την περιοχή του Μαλεβιζίου, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του νομού Ηρακλείου.

Από γεωγραφικής άποψης, το συγκεκριμένο ρήγμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον φυσικό διαχωρισμό της περιοχής. Συγκεκριμένα, οριοθετεί τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη, ενός από τα πιο γνωστά βουνά της Κρήτης, από τις πεδινές εκτάσεις. Αυτός ο διαχωρισμός περιλαμβάνει την πεδιάδα και τον κάμπο του Ηρακλείου.

Η πορεία του ρήγματος περνάει μέσα από δύο συγκεκριμένες περιοχές, την Τύλισο και τον Κρουσώνα, από τις οποίες και έλαβε την ονομασία του. Η παρουσία τέτοιων σημαντικών γεωλογικών σχηματισμών καθιστά την Κρήτη μια περιοχή με έντονο σεισμικό ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Newsit