Ο πρύτανης του Κορνέλ ανακοίνωσε νέα ανεξάρτητη έρευνα για τον ομαδικό βιασμό φοιτήτριας

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κορνέλ, Μάικλ Κότλικοφ, ανακοίνωσε χθες τη διεξαγωγή εσωτερικής, ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το ίδρυμα την υπόθεση ομαδικού βιασμού φοιτήτριας που συνέβη το 2024. Ο Κότλικοφ τόνισε πως «οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα», αναγνωρίζοντας το βάρος του ζητήματος για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Η υπόθεση αφορά την καταγγελία μιας 20χρονης φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό από επτά μέλη αδελφότητας.

Η υπόθεση του ομαδικού βιασμού

Η 20χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κορνέλ καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού το 2024. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στο οίκημα της αδελφότητας ΦΧ, όπου η φοιτήτρια είχε καταναλώσει αλκοόλ και την ναρκωτική ουσία κεταμίνη.

Η καταγγελία της νεαρής γυναίκας αφορά επτά μέλη της συγκεκριμένης αδελφότητας. Ο πρύτανης Μάικλ Κότλικοφ χαρακτήρισε τις καταγγελίες αυτές ως «βαθιά ανησυχητικές» σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του πανεπιστημίου.

Η αρχική διαχείριση και οι καταγγελίες

Δύο εβδομάδες μετά το συμβάν, η φοιτήτρια απευθύνθηκε στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ. Η αστυνομία διεξήγαγε έρευνα για την υπόθεση, ωστόσο δεν ασκήθηκαν διώξεις εναντίον των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αστυνομία αφαίρεσε από την κατάθεση του θύματος μέρος στο οποίο η ίδια χαρακτήριζε τα γεγονότα ως βιασμό. Την προηγούμενη εβδομάδα, η 20χρονη φοιτήτρια προχώρησε στην κατάθεση αστικής αγωγής. Η αγωγή στρέφεται, μεταξύ άλλων, και εναντίον του πανεπιστημίου.

Η φοιτήτρια κατηγορεί το ίδρυμα ότι απέτυχε να την προστατεύσει από το συμβάν και να τιμωρήσει επαρκώς τους άνδρες που εμπλέκονταν στον βιασμό της. Το περιστατικό έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών από τις αρμόδιες αρχές του πανεπιστημίου.

Η ανακοίνωση του πρύτανη Μάικλ Κότλικοφ

Αντιδρώντας στις εξελίξεις, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κορνέλ, Μάικλ Κότλικοφ, ανακοίνωσε χθες τη διεξαγωγή ανεξάρτητης αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αυτή θα διενεργηθεί από εξωτερικό δικηγορικό γραφείο και θα αφορά τον τρόπο με τον οποίο το Κορνέλ διαχειρίστηκε το ζήτημα του 2024.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα διάρκειας οκτώ λεπτών, το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του πανεπιστημίου, ο Κότλικοφ χαιρέτισε την πρωτοβουλία. Ο πρύτανης υπογράμμισε τη δυσκολία της κατάστασης, δηλώνοντας ότι «αυτή η εβδομάδα υπήρξε μία από τις δυσκολότερες στην ιστορία μας».

Επιπλέον, ο Μάικλ Κότλικοφ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ζήτημα «θα βαραίνει την κοινότητά μας για τα επόμενα χρόνια», αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του περιστατικού.

Ερωτήματα και δεσμεύσεις για το μέλλον

Ο πρύτανης Κότλικοφ αναγνώρισε ότι το περιστατικό έχει εγείρει προβληματισμούς όχι μόνο για τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών, αλλά και για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ εντός της πανεπιστημιούπολης. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «δεσμεύομαι να ερευνήσω» τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση.

Τόνισε επίσης ότι τόσο η διοίκηση του πανεπιστημίου όσο και η ευρύτερη κοινότητα «οφείλουν να κάνουν περισσότερα» για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Ο Κότλικοφ υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί μια κουλτούρα στην οποία η σεξουαλική επίθεση θα θεωρείται αδικαιολόγητη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρύτανης σημείωσε ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η κοινότητα του Κορνέλ είναι πλήρως ενημερωμένη σχετικά με την έννοια της συναίνεσης. Επίσης, υπογράμμισε την υποχρέωση της διοίκησης να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης «θα νιώθουν ασφαλή να μιλήσουν και θα αντιμετωπίζονται με συμπόνοια και αξιοπρέπεια». Ο Μάικλ Κότλικοφ χαρακτήρισε την παρούσα στιγμή ως «μια καθοριστική στιγμή» στην ιστορία του Πανεπιστημίου Κορνέλ.

Με πληροφορίες από: Topontiki