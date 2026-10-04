Πυροβολισμοί στο Μενίδι: Τραυματίστηκε 26χρονος μετά από επίθεση σε αυτοκίνητο

Ένα αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα τα ξημερώματα προς Κυριακή στο Μενίδι, οδηγώντας στον τραυματισμό ενός 26χρονου άνδρα. Άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ κατά διερχόμενου αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο νεαρός να διακομισθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Το χρονικό της επίθεσης στην οδό Βαρδουσίων

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδι, κατά τις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, ανοίγοντας πυρ εναντίον του. Η επίθεση αυτή είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό του 26χρονου που επέβαινε στο όχημα.

Οι δράστες, των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές προς την πλευρά του οχήματος. Η αιφνίδια αυτή επίθεση προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων και την έναρξη της έρευνας.

Ο τραυματισμός του 26χρονου και η νοσηλεία του

Μετά τους πυροβολισμούς, ο 26χρονος άνδρας που τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η κατάσταση της υγείας του επέβαλε την άμεση εισαγωγή του στο χειρουργείο, όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του μετά το χειρουργείο, πέραν του ότι η διακομιδή και η επέμβαση ήταν απαραίτητες.

Η μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο έγινε υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, καθώς η φύση του τραυματισμού του απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για ταχεία ανταπόκριση των υπηρεσιών υγείας.

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης, στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδι, ξεκίνησαν αμέσως την αυτοψία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τους, εντόπισαν και συνέλεξαν τέσσερις κάλυκες. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει τον αριθμό των πυροβολισμών που έπεσαν, τουλάχιστον όσον αφορά τους κάλυκες που βρέθηκαν στο οδόστρωμα.

Οι κάλυκες αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την αστυνομική έρευνα, καθώς μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του όπλου που χρησιμοποιήθηκε και ενδεχομένως να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Η συλλογή και ανάλυση αυτών των στοιχείων είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του περιστατικού.

Διερεύνηση των συνθηκών και πιθανά κίνητρα

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με σκοπό να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο. Οι αρχές εργάζονται εντατικά για να ταυτοποιήσουν τους δράστες των πυροβολισμών και να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή μαρτυριών, την ανάλυση των ευρημάτων και την εξέταση κάθε πιθανού σεναρίου.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται, είναι και το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρομά. Παρόλα αυτά, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ένοπλη επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρχές συλλέγουν επιπλέον στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνίσουν τι προηγήθηκε της επίθεσης και ποιος ήταν ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων σε αυτό το σοβαρό περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Newsit