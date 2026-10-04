Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο Κρήτης

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Το γεγονός καταγράφηκε συγκεκριμένα στις 03:48 και η ανακοίνωση προήλθε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βισταγής Ρεθύμνου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης

Η σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη είχε μέγεθος 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Η μέτρηση αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, χαρακτήρισε τη δόνηση ως ασθενή. Αυτή η ταξινόμηση παρέχει μια πρώτη εκτίμηση για την ένταση του φαινομένου.

Οι 4,1 βαθμοί στην κλίμακα Ρίχτερ υποδεικνύουν ένα μέτριο σεισμικό γεγονός. Τέτοιου είδους δονήσεις είναι συνήθως αισθητές από τους κατοίκους των πλησιέστερων περιοχών, αλλά σπανίως προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια ή υποδομές. Η πληροφορία για το μέγεθος είναι καθοριστική για την αξιολόγηση της κατάστασης και την ενημέρωση του κοινού.

Ο χρόνος εκδήλωσης του σεισμού

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 03:48 τα ξημερώματα. Αυτή η συγκεκριμένη ώρα τοποθετεί το γεγονός στις πρώτες πρωινές ώρες, καθιστώντας το αισθητό από τους κατοίκους της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ακριβής καταγραφή του χρόνου είναι ένα βασικό στοιχείο που παρέχεται από τους σεισμολογικούς φορείς.

Η άμεση ανακοίνωση της ώρας εκδήλωσης του σεισμού είναι σημαντική για την ενημέρωση των πολιτών και των αρμόδιων αρχών. Επιτρέπει την ταχεία αντίδραση και την εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων, καθώς και την παρακολούθηση της μετασεισμικής δραστηριότητας, εφόσον αυτή εκδηλωθεί.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε με ακρίβεια 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βισταγής Ρεθύμνου. Η Βισταγής αποτελεί μια τοποθεσία εντός της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, στην Κρήτη, προσδιορίζοντας με σαφήνεια την περιοχή από την οποία προήλθε η σεισμική δόνηση. Ο ακριβής αυτός εντοπισμός είναι αποτέλεσμα της συνεχούς παρακολούθησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Όσον αφορά το εστιακό βάθος, αυτό υπολογίστηκε σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Ένα τέτοιο βάθος θεωρείται σχετικά επιφανειακό για σεισμικά φαινόμενα, γεγονός που μπορεί να εξηγεί την αισθητότητα της δόνησης στην επιφάνεια του εδάφους. Το εστιακό βάθος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την εκτίμηση της έντασης και των πιθανών επιπτώσεων ενός σεισμού.

Η γεωγραφική τοποθεσία του σεισμού

Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, η οποία βρίσκεται στο νησί της Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από σημαντική σεισμικότητα, λόγω της γεωλογικής της θέσης και της παρουσίας του ελληνικού τόξου. Αυτό καθιστά την περιοχή αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης από τους σεισμολόγους.

Ο προσδιορισμός της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, δηλαδή της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, παρέχει το πλαίσιο για την κατανόηση του γεγονότος. Η πληροφορία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές, ώστε να γνωρίζουν την περιοχή που επηρεάστηκε από τη σεισμική δόνηση των 4,1 Ρίχτερ.

Η επίσημη ανακοίνωση των φορέων

Η επίσημη ενημέρωση για τον σεισμό δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το Ινστιτούτο προέβη στην ανακοίνωση αυτή εκ μέρους των τεσσάρων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη συγκρότηση του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου. Η συνεργασία αυτών των φορέων είναι καθοριστική για την αξιόπιστη και συντονισμένη παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καταγραφή, ανάλυση και ανακοίνωση των σεισμικών φαινομένων. Μέσω των ανακοινώσεών του, διασφαλίζεται η έγκυρη και άμεση ενημέρωση του κοινού, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κρατικών υπηρεσιών για κάθε σεισμό που σημειώνεται, όπως συνέβη και με τη δόνηση στο Ρέθυμνο.

Με πληροφορίες από: Topontiki