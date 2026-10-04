Η γραμμή Ντουράντ: Μια συμφωνία του 1893 που διαμόρφωσε τα σύνορα του Αφγανιστάν

Στις 12 Νοεμβρίου 1893, στην Καμπούλ, ο εμίρης του Αφγανιστάν, Αμπντούρ Ραχμάν Χαν, και ο Βρετανός διπλωμάτης Μόρτιμερ Ντουράντ, υπέγραψαν ένα σύντομο κείμενο επτά άρθρων. Αυτή η συμφωνία είχε ως σκοπό τον καθορισμό των ορίων των «αντίστοιχων σφαιρών επιρροής» του Αφγανιστάν και της βρετανικής κυβέρνησης των Ινδιών, με στόχο να σταματήσουν οι διαφωνίες γύρω από τα ανατολικά και νότια σύνορα του εμιράτου. Η γραμμή που προέκυψε από αυτή τη διαπραγμάτευση πήρε το όνομα του Βρετανού διαπραγματευτή, Μόρτιμερ Ντουράντ.

Περισσότερο από εκατόν τριάντα χρόνια μετά την υπογραφή της, η γραμμή Ντουράντ εξακολουθεί να υφίσταται, παρόλο που ο άνθρωπος και η αυτοκρατορία που τη δημιούργησαν έχουν πλέον εκλείψει. Η ιστορία της χάραξής της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους ανταγωνισμούς του 19ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή.

Η υπογραφή της συμφωνίας στην Καμπούλ

Η συμφωνία που υπογράφηκε στην Καμπούλ στις 12 Νοεμβρίου 1893, μεταξύ του εμίρη Αμπντούρ Ραχμάν Χαν και του Μόρτιμερ Ντουράντ, αποτελούνταν από επτά άρθρα. Ο βασικός της στόχος ήταν να οριοθετήσει τις ζώνες επιρροής του Αφγανιστάν και της βρετανικής κυβέρνησης των Ινδιών, επιλύοντας μακροχρόνιες διαφωνίες που αφορούσαν τα ανατολικά και νότια σύνορα του αφγανικού εμιράτου.

Η γραμμή που χαράχθηκε, και η οποία φέρει το όνομα του Βρετανού διπλωμάτη, αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτική στον χρόνο. Παρά τις αλλαγές που επήλθαν στην παγκόσμια σκηνή και την κατάρρευση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η γραμμή Ντουράντ παραμένει ένα καθοριστικό συνοριακό στοιχείο στην περιοχή, διατηρώντας την αρχική της σημασία.

Το «Μεγάλο Παιχνίδι» και ο ρόλος του Αφγανιστάν

Για να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν στη χάραξη της γραμμής Ντουράντ, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο του 19ου αιώνα. Η περιοχή βρισκόταν στο επίκεντρο ενός έντονου ανταγωνισμού, γνωστού ως «Μεγάλο Παιχνίδι», στον οποίο πρωταγωνιστούσαν η Ρωσική Αυτοκρατορία, με την επέκτασή της προς την Κεντρική Ασία, και η Βρετανία, η οποία θεωρούσε την Ινδία το πολυτιμότερο τμήμα της αυτοκρατορίας της.

Το Αφγανιστάν, τοποθετημένο ανάμεσα στις δύο αυτές μεγάλες δυνάμεις, απέκτησε ιδιαίτερη στρατηγική αξία για τους Βρετανούς. Λειτούργησε ως ζώνη ασφαλείας, ένας χώρος που έπρεπε να διατηρήσει επαρκή ισχύ ώστε να αναχαιτίζει τη ρωσική προώθηση, αλλά ταυτόχρονα να παραμείνει αρκετά ελεγχόμενος ώστε να μην απειλεί τις βορειοδυτικές προσβάσεις προς την Ινδία. Η διατήρηση αυτής της ισορροπίας ήταν κρίσιμη για τα βρετανικά συμφέροντα.

Η βρετανική στρατηγική και οι προηγούμενες συγκρούσεις

Η βρετανική παρουσία στην περιοχή είχε ήδη σημαδευτεί από οδυνηρές εμπειρίες. Δύο αγγλοαφγανικοί πόλεμοι είχαν αναδείξει την τεράστια δυσκολία επιβολής άμεσου ελέγχου στο Αφγανιστάν. Αυτές οι συγκρούσεις οδήγησαν τους Βρετανούς σε μια διαφορετική προσέγγιση.

Εγκατέλειψαν την ιδέα της κατάκτησης ολόκληρου του Αφγανιστάν και επικεντρώθηκαν στον έλεγχο των βασικών οδών προς την Ινδία, ενώ παράλληλα επιδίωξαν τον σαφέστερο καθορισμό των ορίων της αφγανικής επιρροής. Η αποχώρηση των Βρετανών από το Αφγανιστάν το 1881 αναζωπύρωσε τις αφγανικές διεκδικήσεις στις ορεινές περιοχές προς την Ινδία, καθιστώντας την αποστολή του Ντουράντ στην Καμπούλ επιτακτική για την επίλυση ενός ζητήματος που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μόνιμη συνοριακή κρίση.

Οι όροι της γραμμής Ντουράντ

Η συμφωνία του 1893 καθόριζε μια γραμμή που εκτεινόταν από το Ουαχάν, στα βορειοανατολικά, έως τα σύνορα με την Περσία. Βάσει των όρων της, κάθε πλευρά δεσμευόταν να μην παρεμβαίνει στα εδάφη που βρίσκονταν πέρα από αυτή τη γραμμή. Οι Βρετανοί εξασφάλιζαν τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών και περασμάτων που οδηγούσαν προς την Ινδία.

Από την πλευρά του, ο εμίρης του Αφγανιστάν εξασφάλιζε άλλες εδαφικές παραχωρήσεις, καθώς και αύξηση της βρετανικής οικονομικής επιχορήγησης. Η συμφωνία αυτή δεν περιοριζόταν απλώς στη χάραξη ενός χάρτη, αλλά ρύθμιζε και μια περίπλοκη σχέση ισχύος μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι προκλήσεις της χαραγμένης γραμμής

Παρά τους σαφείς όρους της, η γραμμή Ντουράντ αντιμετώπιζε ένα σημαντικό πρόβλημα: διέσχιζε περιοχές όπου υπήρχαν ήδη παγιωμένες κοινωνικές, φυλετικές και πολιτικές σχέσεις. Η χάραξή της αγνόησε σε μεγάλο βαθμό την υφιστάμενη ανθρώπινη γεωγραφία.

Η γραμμή διέσχιζε ορεινούς όγκους, κοιλάδες και περιοχές όπου ζούσαν φυλετικές κοινότητες με συγγενικούς δεσμούς, διαχωρίζοντας έτσι πληθυσμούς που ιστορικά μοιράζονταν κοινές παραδόσεις και τρόπο ζωής. Αυτή η διάσπαση των κοινοτήτων αποτέλεσε μια από τις μακροχρόνιες προκλήσεις που κληροδότησε η γραμμή Ντουράντ στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki