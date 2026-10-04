Έφυγε από τη ζωή ο Ντένης Ζαχαρόπουλος, ιστορικός τέχνης διεθνούς εμβέλειας

Θλίψη έχει σκορπίσει στον κόσμο των Γραμμάτων και των Τεχνών η είδηση του θανάτου του καταξιωμένου ιστορικού τέχνης, Ντένη Ζαχαρόπουλου. Ο Ζαχαρόπουλος, μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας στον χώρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, είχε διατελέσει επιμελητής πολλών εκθέσεων και συνεργάτης σημαντικών μουσείων και πολιτιστικών θεσμών τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική.

Οι σπουδές και η ακαδημαϊκή του πορεία

Ο Ντένης Ζαχαρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Οι πρώτες του σπουδές στην Ελλάδα επικεντρώθηκαν στη μουσική και την ιστορία της μουσικής, τις οποίες παρακολούθησε στο Ωδείο Αθηνών. Στη συνέχεια, επέκτεινε τους ακαδημαϊκούς του ορίζοντες στη Γαλλία, όπου μελέτησε φιλολογία και αισθητική στο Πανεπιστήμιο της Αιξ-αν-Προβάνς.

Παράλληλα, ο Ζαχαρόπουλος εμβάθυνε στην κοινωνιολογία της τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Παρίσι. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές, που διήρκεσαν από το 1980 έως το 1985, περιλάμβαναν τη μελέτη τομέων της ιστορίας και της θεωρίας της τέχνης.

Η διδακτική του δραστηριότητα υπήρξε εκτεταμένη, καθώς κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 δίδαξε σε διάφορα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μεταξύ αυτών ήταν η Ανωτάτη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Γενεύης, το Le Magasin - Centre National d'Art Contemporain της Γκρενόμπλ, η Rijksacademie van Beeldende Kunsten στο Άμστερνταμ, καθώς και η Hochschulle fur Kunst und Gestaltung της Βέρνης. Η διεθνής του αναγνώριση επισφραγίστηκε με την εκλογή του ως ομότιμου καθηγητή της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βιέννης, όπου ανέλαβε και τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Σύγχρονης Τέχνης. Επιπλέον, από το 2002, δίδαξε ιστορία της τέχνης και μουσειολογία στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

Σημαντικές θέσεις σε πολιτιστικούς θεσμούς

Ο Ντένης Ζαχαρόπουλος κατείχε μια σειρά από σημαντικές διοικητικές και συμβουλευτικές θέσεις σε κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς. Υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Επίσης, διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού και Πάρκου Γλυπτικής, Domaine de Kerguehennec στη Βρετάνη, από το 1992 έως το 1999.

Η διεθνής του παρουσία ήταν έντονη, καθώς το 1992 υπήρξε συνδιευθυντής της Documenta IX του Κάσσελ, μιας από τις σημαντικότερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης παγκοσμίως. Το 1999, ανέλαβε τη θέση του επιτρόπου του Γαλλικού Περιπτέρου στην 48η Μπιενάλε της Βενετίας, αναδεικνύοντας τη γαλλική τέχνη σε ένα διεθνές φόρουμ. Η συμβολή του στην πολιτιστική πολιτική επεκτάθηκε και σε κυβερνητικό επίπεδο, καθώς ήταν σύνεδρο μέλος της επιτροπής διεθνούς πολιτιστικής πολιτικής του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας.

Επιπλέον, ο Ζαχαρόπουλος διετέλεσε σύμβουλος της Επιτροπής Αναγνώρισης Ανωτάτων Διπλωμάτων Καλών Τεχνών του Ομοσπονδιακού Συνεδρίου Δημόσιας Εκπαίδευσης της Ελβετίας. Στη Γαλλία, κατείχε τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Καλών Τεχνών του υπουργείου Πολιτισμού, ενώ ήταν και σύμβουλος και σύνεδρο μέλος της Εθνικής Συλλογής Σύγχρονης Τέχνης της Γαλλίας. Η εμπλοκή του στα πολιτιστικά δρώμενα της Ευρώπης περιλάμβανε και τη συμμετοχή του ως μέλος της Επιτροπής Εκθέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ισπανίας.

Το έργο του ως επιμελητής και κριτικός τέχνης

Ως επιμελητής, ο Ντένης Ζαχαρόπουλος οργάνωσε και επιμελήθηκε πολυάριθμες εκθέσεις σε Μουσεία και Κέντρα Τέχνης σε ένα ευρύ φάσμα χωρών. Οι εκθέσεις του φιλοξενήθηκαν σε Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Μαυροβούνιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η δραστηριότητά του δεν περιοριζόταν μόνο στην επιμέλεια, καθώς υπήρξε και συντονιστής του Ελληνικού Μήνα στο Λονδίνο, μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το 1975 έως το 1976 στο Institute of Contemporary Arts.

Παράλληλα με το επιμελητικό του έργο, ο Ντένης Ζαχαρόπουλος διακρίθηκε και ως κριτικός τέχνης, συνεργαζόμενος με πολλά περιοδικά. Η πλούσια συγγραφική του παραγωγή περιλαμβάνει δημοσιεύσεις βιβλίων, άρθρων, καταλόγων, δοκιμίων και μελετών. Το έργο του κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, εστιάζοντας στη σύγχρονη τέχνη, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την άρτε πόβερα, την τοιχογραφία, την αναπαράσταση, την αρχιτεκτονική και το τοπίο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader