Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη δύο ατόμων για δέμα με 2,5 κιλά κάνναβης

Δύο άνδρες συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Η σύλληψή τους σχετίζεται με την εισαγωγή δέματος από τη Γαλλία, το οποίο περιείχε σχεδόν 2,5 κιλά κάνναβης. Ένας εκ των συλληφθέντων αντιστάθηκε μάλιστα κατά τη στιγμή της σύλληψης, κλωτσώντας τους αστυνομικούς.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και η προέλευση του δέματος

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών εντόπισαν ένα ύποπτο δέμα. Ο εντοπισμός έγινε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το συγκεκριμένο δέμα είχε αποσταλεί από τη Γαλλία και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του περιείχε συνολικά 2 κιλά και 490 γραμμάρια κάνναβης.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση

Μετά την αποκάλυψη του περιεχομένου του δέματος και κατόπιν διάταξης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, οργανώθηκε μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Επίσης, στην ίδια επιχείρηση συνέδραμαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Η σύλληψη του πρώτου κατηγορούμενου

Το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους μετέβη σε υποκατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών στην Πάτρα. Σκοπός του ήταν να παραλάβει το επίμαχο δέμα, ενεργώντας για λογαριασμό του δεύτερου κατηγορούμενου.

Η παραλαβή του δέματος θα γινόταν έναντι χρηματικού αντιτίμου. Κατά τη στιγμή της παραλαβής, οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον και προχωρώντας στη σύλληψή του.

Η σύλληψη του δεύτερου κατηγορούμενου και η αντίσταση

Αμέσως μετά τη σύλληψη του πρώτου ατόμου, οι αστυνομικοί συνέχισαν τις ενέργειές τους για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου. Τον εντόπισαν στην κατοικία του, όπου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο δεύτερος κατηγορούμενος αντιστάθηκε σθεναρά. Απώθησε τους αστυνομικούς, χρησιμοποιώντας κλωτσιές, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Οι κατασχέσεις από τους αστυνομικούς

Κατά τους σωματικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στους δύο συλληφθέντες, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 130 ευρώ.

Ακολούθως, διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες των δύο κατηγορούμενων. Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 2,3 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 5 γραμμάρια κάνναβης. Επίσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ.

Το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε από τους δύο συλληφθέντες, τόσο από τους σωματικούς ελέγχους όσο και από τις έρευνες στις οικίες τους, ανέρχεται στα 270 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Topontiki