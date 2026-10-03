Ντίζελ με 1 ευρώ: Η υπόθεση του 29χρονου που πωλούσε φθηνά καύσιμα στην Αυστρία

Δεκάδες οδηγοί στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας έσπευδαν για μήνες σε πρατήριο υγρών καυσίμων, προκειμένου να προμηθευτούν ντίζελ στην τιμή του ενός ευρώ ανά λίτρο. Η ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, η οποία ήταν πολύ κάτω από τον μέσο όρο της αγοράς, προσέλκυσε πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι έφταναν ακόμη και με μπιτόνια για να γεμίσουν. Πίσω από αυτή την «προσφορά» κρυβόταν ένας 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε παράνομα κάρτες καυσίμων μιας κροατικής μεταφορικής εταιρείας.

Η «προσφορά» που προσέλκυσε πλήθος οδηγών

Για αρκετούς μήνες, οι οδηγοί στην περιοχή του Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία είχαν τη δυνατότητα να προμηθεύονται ντίζελ σε μια ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, μόλις 1 ευρώ το λίτρο. Αυτή η τιμή ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τις επικρατούσες τιμές της αγοράς, καθώς το κόστος του καυσίμου στην Αυστρία ξεπερνούσε τα 2 ευρώ το λίτρο σε πολλά πρατήρια.

Η είδηση της φθηνής προσφοράς διαδόθηκε γρήγορα μεταξύ των οδηγών, με αποτέλεσμα πολλοί να σπεύδουν στο συγκεκριμένο πρατήριο. Η «πελατεία» αυξήθηκε, με τους καταναλωτές να προσέρχονται είτε με τα οχήματά τους είτε φέρνοντας μαζί τους μπιτόνια, προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα του φθηνού καυσίμου.

Η αποκάλυψη της απάτης και οι κάρτες καυσίμων

Ωστόσο, η φθηνή τιμή του ντίζελ δεν οφειλόταν σε κάποια επίσημη προσφορά ή έκπτωση. Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, πίσω από την υπόθεση βρισκόταν ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε κάρτες καυσίμων που ανήκαν σε μια κροατική μεταφορική εταιρεία. Με αυτές τις κάρτες, φέρεται να αγόραζε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου.

Στη συνέχεια, ο 29χρονος πωλούσε το καύσιμο σε ιδιώτες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γεμίσουν τα οχήματά τους με το ντίζελ του 1 ευρώ το λίτρο. Η δράση του αυτή, που αρχικά φάνταζε ως μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για τους οδηγούς, τελικά αποκαλύφθηκε και οδήγησε την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες.

Η έκταση της παράνομης δραστηριότητας

Η παράνομη δραστηριότητα του 29χρονου φέρεται να ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και να συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι τον Ιανουάριο του 2026. Κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων μηνών, καταγράφηκαν συνολικά 136 ανεφοδιασμοί καυσίμων, με τη χρήση των συγκεκριμένων καρτών.

Οι συνολικές ποσότητες ντίζελ που διακινήθηκαν μέσω αυτής της μεθόδου υπολογίζονται σε περίπου 54.000 λίτρα. Η έρευνα έδειξε ότι οι 136 συναλλαγές αφορούσαν 84 διαφορετικά οχήματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο 29χρονος δεν προμηθευόταν καύσιμα μόνο για το δικό του αυτοκίνητο, αλλά εξυπηρετούσε και άλλους οδηγούς που αναζητούσαν φθηνό ντίζελ.

Η υπεράσπιση του 29χρονου και οι ισχυρισμοί του

Στο πλαίσιο της δίκης, αποκαλύφθηκε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο μία κάρτα καυσίμων, αλλά δύο. Ο 29χρονος, στην υπερασπιστική του γραμμή, υπέδειξε δύο εργαζομένους της κροατικής εταιρείας, ισχυριζόμενος ότι αυτοί ήταν που του παρείχαν τις κάρτες. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι κρατούσε όλα τα χρήματα από τις πωλήσεις του ντίζελ.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, τα χρήματα από τις πωλήσεις τα έδινε στους ανθρώπους που του προμήθευαν τις κάρτες. Ο 29χρονος υποστήριξε ότι το κύριο όφελός του από αυτή τη διαδικασία ήταν το δωρεάν καύσιμο για το προσωπικό του όχημα. Στο δικαστήριο, δήλωσε ότι για τον εαυτό του χρησιμοποίησε περίπου 2.500 λίτρα ντίζελ.

Η εξέλιξη της δικαστικής υπόθεσης

Η εισαγγελία, υπολογίζοντας τη συνολική ζημιά της κροατικής εταιρείας, την προσδιόρισε στο ποσό των περίπου 68.000 ευρώ. Ο 29χρονος βρέθηκε κατηγορούμενος για παράνομη χρήση των καρτών και άλλες σχετικές πράξεις. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί οριστικά.

Ο δικαστής πρότεινε την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω μιας ειδικής συμφωνίας, βάσει της οποίας ο 29χρονος θα κατέβαλλε το ποσό των 10.000 ευρώ εντός δύο ετών. Ωστόσο, ο εισαγγελέας δεν συμφώνησε με αυτή την πρόταση και προσέφυγε κατά της απόφασης. Ως εκ τούτου, η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από ανώτερο δικαστήριο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta