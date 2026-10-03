Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον 3ο γύρο του China Open στο Πεκίνο

Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «32» του WTA 1000 του Πεκίνου, μετά τη νίκη της επί της Στορμ Χάντερ. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Αυστραλέζας αντιπάλου της με 2-0 σετ, σε έναν αγώνα που διήρκεσε συνολικά 73 λεπτά. Η Σάκκαρη μετέτρεψε την πρεμιέρα της στο China Open σε εύκολη υπόθεση, κατακτώντας οκτώ διαδοχικά games σε ένα σημείο του αγώνα.

Η κυριαρχία της Σάκκαρη στην πρεμιέρα

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε δυναμικά τις υποχρεώσεις της στο China Open, επικρατώντας της Στορμ Χάντερ με 6-2, 6-2. Η νίκη αυτή της εξασφάλισε την πρόκριση στον 3ο γύρο της διοργάνωσης, δηλαδή στη φάση των «32».

Απέναντι στην 32χρονη αριστερόχειρα Στορμ Χάντερ, η οποία διακρίνεται κυρίως στα διπλά, η Ελληνίδα τενίστρια επέδειξε σχεδόν αλάνθαστη απόδοση στα break points, εκμεταλλευόμενη τις 6 από τις 8 ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν. Μετά το υπέρ της 3-2, η Σάκκαρη κατέκτησε οκτώ διαδοχικά games, φτάνοντας στο 6-2, 5-0.

Το πρώτο σετ και το γρήγορο προβάδισμα

Η Σάκκαρη ξεκίνησε τον αγώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πετυχαίνοντας break στο εναρκτήριο game και κάνοντας το 1-0. Διατηρώντας το σερβίς της, έφτασε στο 2-0. Συνεχίζοντας το καλό της ξεκίνημα, με ένα love game, πέτυχε ένα ακόμα break, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-0 μέσα σε μόλις 15 λεπτά.

Η Χάντερ έδειξε σημάδια αντίδρασης, εκμεταλλευόμενη ένα διπλό λάθος από τη Σάκκαρη, και πέτυχε το πρώτο της break, μειώνοντας σε 3-1. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η Αυστραλέζα μείωσε περαιτέρω σε 3-2. Ωστόσο, η Ελληνίδα παίκτρια απάντησε με άνεση, κάνοντας το 4-2, και με το τρίτο της break στο σετ ξέφυγε με 5-2. Σερβίροντας στη συνέχεια, κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-2 σε 36 λεπτά.

Η συνέχεια στο δεύτερο σετ και η οκτάδα games

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε το δεύτερο σετ με τον ίδιο δυναμικό τρόπο που είχε ξεκινήσει και το πρώτο. Η Στορμ Χάντερ, μετά από ένα διπλό λάθος και δύο αβίαστα λάθη, είδε το σερβίς της να χάνεται για τρίτη φορά στον αγώνα.

Η Σάκκαρη κράτησε το δικό της σερβίς και με ένα νέο break ξέφυγε με 3-0, φτάνοντας τα έξι συνεχόμενα κερδισμένα games. Αυτή η σειρά games επέκτεινε την κυριαρχία της Ελληνίδας τενίστριας, η οποία είχε ήδη κατακτήσει οκτώ games στη σειρά, δείχνοντας την ανωτερότητά της στον αγωνιστικό χώρο.

Η προσπάθεια αντίδρασης της Χάντερ και η τελική επικράτηση

Η Στορμ Χάντερ προσπάθησε να αντιδράσει, σπαταλώντας όμως δύο break points, τα οποία θα μπορούσαν να της δώσουν την τελευταία ελπίδα στον αγώνα. Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε στο 5-0, έχοντας την ευκαιρία να «σφραγίσει» την πρόκριση με ένα «bagel» (6-0).

Η τελική επικράτηση πήρε μια ολιγόλεπτη παράταση, καθώς η Χάντερ με ένα break και ένα love game μείωσε σε 5-2. Μάλιστα, προηγήθηκε με 0-30 στο όγδοο game. Ωστόσο, η Σάκκαρη, πριν μπουν σε άλλες διαδικασίες, με τέσσερις συνεχόμενους πόντους, έφτασε στην κατάκτηση και του δεύτερου σετ με 6-2, εξασφαλίζοντας την πρόκριση σε 73 λεπτά συνολικής διάρκειας αγώνα.

Ο επόμενος αντίπαλος

Μετά την επιτυχημένη της πρεμιέρα, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στον 3ο γύρο του China Open την νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ της Ελίνα Σβιτόλινα, η οποία είναι το Νο.3 στο ταμπλό της διοργάνωσης, και της Τσέχας Κατερίνα Σινιάκοβα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta