Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, μίλησε για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews, υπογράμμισε την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή στο νησί, καθώς τα εδάφη έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών. Ο κίνδυνος για ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις παραμένει υπαρκτός, απαιτώντας αυξημένη επαγρύπνηση από τους κατοίκους.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας και οι προβλέψεις

Παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαν προβλεφθεί για την Κρήτη, η κατάσταση στο νησί εξελίσσεται σχετικά καλά. Τα προβλήματα που καταγράφονται δεν είναι αντίστοιχα με εκείνα που σημειώθηκαν πριν από δύο ημέρες, γεγονός που ο κ. Λέκκας χαρακτήρισε θετικό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «απ’ ό,τι φαίνεται πάμε σχετικά καλά», εξηγώντας ότι είχαν ανακοινωθεί έντονα φαινόμενα από το προηγούμενο βράδυ έως και σήμερα το βράδυ.

Πριν από δύο ημέρες, η Κρήτη δέχτηκε τεράστιες βροχοπτώσεις, με ύψη που ξεπέρασαν τα 300 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, τα ύψη βροχής έφτασαν ακόμη και πάνω από 350 χιλιοστά. Αυτός ο συνδυασμός των εξαιρετικά έντονων βροχοπτώσεων με το φυσικό γεωγραφικό περιβάλλον του νησιού δημιούργησε προβλήματα.

Επιτυχής αντιμετώπιση και η ανάγκη για προσοχή

Σύμφωνα με τον καθηγητή, τα προβλήματα που προέκυψαν από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Αυτό οφείλεται στην οργάνωση που είχε προηγηθεί από τους επιχειρησιακούς φορείς, οι οποίοι συνέβαλαν στην αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης. Ωστόσο, ο κ. Λέκκας τόνισε ότι, παρά την επιτυχή αντιμετώπιση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως από τους κατοίκους του νησιού.

Ο λόγος για αυτή την αυξημένη επαγρύπνηση έγκειται στο γεγονός ότι τα εδάφη της Κρήτης έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών. Η συσσωρευμένη υγρασία και η κορεσμένη κατάσταση του εδάφους τα καθιστούν πιο ευάλωτα σε νέα φαινόμενα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για περαιτέρω επιπτώσεις.

Κίνδυνοι για ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ο Ευθύμιος Λέκκας εξήγησε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις δεν δυσκολεύουν μόνο τις μετακινήσεις των πολιτών, αλλά μπορούν να προκαλέσουν και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ξαφνικές πλημμύρες, οι οποίες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο. Αυτές οι ξαφνικές πλημμύρες είναι πιθανές κυρίως σε μικρές λεκάνες απορροής, οι οποίες υπάρχουν στο βόρειο τμήμα της Κρήτης και μπορούν να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Παράλληλα με τις πλημμύρες, ο καθηγητής επισήμανε την ύπαρξη συνοδών δυναμικών προβλημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν τις διαβρώσεις του εδάφους, τις κατολισθήσεις που μπορούν να αποκόψουν οδικές αρτηρίες, καθώς και το κλείσιμο δρόμων από φερτά υλικά, όπως πέτρες και λάσπες. Όλα αυτά τα φαινόμενα δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο πλαίσιο για τους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται από την κακοκαιρία, καθιστώντας τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα επισφαλείς.

Θανατηφόρα συνέπεια της κακοκαιρίας

Αναφερόμενος στις συνέπειες της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι υπήρξε και η περίπτωση ενός θανάτου. Το τραγικό περιστατικό συνέβη όταν ένα άτομο βγήκε μέσα στην έντονη βροχόπτωση και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων και την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και τήρηση των οδηγιών των αρχών. Η απώλεια ανθρώπινης ζωής αποτελεί τη σοβαρότερη συνέπεια των ακραίων καιρικών συνθηκών, καθιστώντας επιτακτική την προσοχή όλων.

Με πληροφορίες από: Topontiki