Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου. Οι παρεμβάσεις στην κυκλοφορία οφείλονται στους εορτασμούς για τον πολιούχο της Αθήνας, Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη, καθώς και στη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και περιπάτου «Greece Race for the Cure 2026».

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς αναμένονται καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στους επηρεαζόμενους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ρυθμίσεις για τους εορτασμούς του Αγίου Διονυσίου

Από το πρωί του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου, εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν τους δρόμους στη Σκουφά, στο Κολωνάκι.

Οι ρυθμίσεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ λόγω των εορτασμών στη μνήμη του πολιούχου της Αθήνας, Άγιου Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Αναμένεται αυξημένη προσέλευση πιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στην περιοχή του ναού.

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων. Οι οδηγοί που σκοπεύουν να κινηθούν προς την περιοχή καλούνται να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί και να σημειωθούν καθυστερήσεις.

Κυκλοφοριακές αλλαγές για το «Race for the Cure»

Νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή και την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτές οι ρυθμίσεις οφείλονται στη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και περιπάτου με την ονομασία «Greece Race for the Cure 2026».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι κυκλοφοριακές διακοπές δεν θα είναι ενιαίες, αλλά θα εφαρμοστούν τμηματικά. Η εφαρμογή τους θα εξαρτηθεί από την ώρα και την εξέλιξη της διοργάνωσης του αγώνα.

Οι οδηγοί που θα χρειαστεί να μετακινηθούν στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή, καλούνται να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προσωρινές αυτές ρυθμίσεις. Είναι σημαντικό να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, καθώς προβλέπονται καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους που επηρεάζονται από τον αγώνα.

Με πληροφορίες από: enikos.gr