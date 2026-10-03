Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο: Διακοπή κυκλοφορίας στην Κεραμεικού

Μια πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου 2026, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου. Το συμβάν, το οποίο έλαβε χώρα κοντά στα όρια με τον Κεραμικό, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την παρέμβαση της Αστυνομίας. Λόγω της φωτιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού έχει διακοπεί προσωρινά.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Μεταξουργείου και πλησίον του Κεραμικού, τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Η ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου 2026, επέτρεψε την άμεση αντίδραση των αρμόδιων αρχών.

Η έκταση της πυρκαγιάς στο εγκαταλελειμμένο οίκημα απαιτεί την προσεκτική προσέγγιση των πυροσβεστών που έσπευσαν στο σημείο. Η περιοχή του Μεταξουργείου, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, είναι μια περιοχή με οικήματα κοντά το ένα στο άλλο, γεγονός που καθιστά την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξαιρετικά σημαντική για την ασφάλεια των γύρω κτιρίων.

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Στο σημείο της πυρκαγιάς, στην οδό Κεραμεικού και την ευρύτερη περιοχή του Μεταξουργείου, επιχειρούν ήδη πυροσβέστες με στόχο να θέσουν τις φλόγες υπό πλήρη έλεγχο. Η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, αμέσως μετά την ενημέρωση για το συμβάν που έλαβε χώρα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στην κατάσβεση της φωτιάς και στην αποτροπή της επέκτασής της σε διπλανά οικήματα, διασφαλίζοντας την προστασία της περιοχής. Η φύση του κτιρίου, καθώς είναι εγκαταλελειμμένο, ενδέχεται να παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ωστόσο οι δυνάμεις εργάζονται εντατικά για την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών.

Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εξαιτίας της πυρκαγιάς και της παρουσίας των πυροσβεστικών οχημάτων που επιχειρούν στο σημείο, η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των επιχειρήσεων κατάσβεσης και την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών.

Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται από τους γύρω δρόμους, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των αρχών και να αποφευχθεί η συμφόρηση στην περιοχή του Μεταξουργείου. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αναφέρει τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα εντός του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ή της ευρύτερης περιοχής του Μεταξουργείου. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο στην εξέλιξη του περιστατικού, δεδομένης της φύσης της πυρκαγιάς και της τοποθεσίας της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους με προσοχή, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, με προτεραιότητα την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποκατάσταση της ομαλότητας στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki