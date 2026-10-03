Ιωάννα Κουτσουράδη: Πέθανε η «δασκάλα των δασκάλων» της φιλοσοφίας

Η παγκόσμια φιλοσοφική κοινότητα θρηνεί την απώλεια της Ιωάννας Κουτσουράδη, η οποία πέθανε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη. Η διακεκριμένη φιλόσοφος, που συχνά αναφερόταν ως η «δασκάλα των δασκάλων», έφυγε από τη ζωή μόλις δύο ημέρες πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της ένα έργο που ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας.

Η ελληνίδα φιλόσοφος αφιέρωσε τη ζωή της στην ανάδειξη της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας, καθιστώντας τα κεντρικούς άξονες της σκέψης της. Η παρακαταθήκη της θεωρείται σπουδαία τόσο στον τομέα της φιλοσοφίας όσο και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ζωή και η ακαδημαϊκή της πορεία

Η Ιωάννα Κουτσουράδη γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Οκτωβρίου του 1936. Η εκπαιδευτική της διαδρομή ξεκίνησε με την αποφοίτησή της από το Ζάππειο, ενώ στη συνέχεια σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, όπου και ξεκίνησε την ακαδημαϊκή της καριέρα.

Η διδακτική της πορεία την οδήγησε και στο Ερζερούμ, στην ανατολική Τουρκία, όπου δίδαξε όχι μόνο φιλοσοφία, αλλά και σύγχρονη Γερμανική ποίηση και Λατινικά. Από το 1968, συνέχισε την ακαδημαϊκή της δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο του Χατζέτεπε στην Άγκυρα, παραμένοντας εκεί μέχρι το 2003. Παρόλο που συνταξιοδοτήθηκε εκείνη τη χρονιά, δεν σταμάτησε τη διδασκαλία, συνεχίζοντας τα τελευταία χρόνια της ζωής της να διδάσκει φιλοσοφία και ανθρώπινα δικαιώματα στο πανεπιστήμιο του Μάλτεπε.

Η φιλοσοφική της παρακαταθήκη και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η συμβολή της Ιωάννας Κουτσουράδη στην ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπήρξε καθοριστική. Η προσέγγισή της ξεπερνούσε την απλή νομική κατοχύρωση, αναδεικνύοντας τα ως ένα βαθύ ηθικό αίτημα για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Στον πυρήνα της σκέψης της βρισκόταν η πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τις συνθήκες που του επιτρέπουν να μορφώνεται, να καλλιεργεί τις ικανότητές του και να αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Δίδασκε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τη θρησκεία ή τον πολιτισμό. Η φιλοσοφική της προσέγγιση έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή, υπογραμμίζοντας την ευθύνη κάθε ανθρώπου να σέβεται την αξιοπρέπεια και τις ελευθερίες των άλλων, πέρα από την όποια νομική υποχρέωση.

Διεθνής αναγνώριση και θεσμική δράση

Η Ιωάννα Κουτσουράδη κατείχε σημαντικές θέσεις σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς. Υπήρξε πρόεδρος της Φιλοσοφικής Εταιρείας της Τουρκίας, ενώ παράλληλα διετέλεσε επίτιμη πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών.

Από το 2010, η δράση της επεκτάθηκε και στον τομέα της υπεράσπισης της ζωής, καθώς έγινε μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Εναντίον της Θανατικής Ποινής, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της αφοσίωση στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα βασικά της έργα

Το πλούσιο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά φιλοσοφικά βιβλία και μελέτες. Μεταξύ των βασικών της έργων συγκαταλέγονται τα «Νίτσε και άνθρωπος», «Σοπενχάουερ και άνθρωπος», «Ο άνθρωπος και οι αξίες του», καθώς και το έργο «Ηθική».

Επίσης, συνέγραψε τα «Κοιτάζοντας την τέχνη μέσα από τη φιλοσοφία» και «Ανάμεσα στα γεγονότα της εποχής», τα οποία αντικατοπτρίζουν το εύρος των φιλοσοφικών της ενδιαφερόντων και την ικανότητά της να συνδέει τη φιλοσοφία με διάφορες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας.

Δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων

Την απώλεια της Ιωάννας Κουτσουράδη σχολίασαν και Τούρκοι αξιωματούχοι, αναγνωρίζοντας τη σημαντική της προσφορά. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, αναφέρθηκε στην κληρονομιά της, δηλώνοντας: «Με τις μελέτες της πάνω στη φιλοσοφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αξιότιμη Κουτσουράδη κατείχε ξεχωριστή θέση στην πνευματική ζωή της χώρας μας και άφησε ανεξίτηλη στον χρόνο παρακαταθήκη με τα έργα και τους μαθητές της».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της τουρκικής Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, υπογράμμισε τη διεθνή συμβολή της. «Έμαθα με θλίψη τον θάνατο της καθηγήτριας Ιωάννας Κουτσουράδη, μιας από τις ξεχωριστές προσωπικότητες που ανέδειξε η χώρα μας στη φιλοσοφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με τη φιλοσοφική προσέγγισή της, που».

Με πληροφορίες από: Topontiki