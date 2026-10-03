Μια δύσκολη νύχτα έζησε η Κρήτη από την Παρασκευή προς το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε νέες πλημμύρες και εγκλωβισμούς σε διάφορες περιοχές του νησιού. Η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς το νησί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των ισχυρών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρέθηκαν κυρίως η Ιεράπετρα, τα Φέρμα και ο Μακρύς Γιαλός.

Εκτεταμένα προβλήματα στην Ιεράπετρα

Στην περιοχή της Ιεράπετρας, και ειδικότερα στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό, η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων. Οι διασώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τόσο από σπίτια όσο και από αυτοκίνητα, όπως αναφέρει το Cretalive.

Παράλληλα, σπίτια και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή πλημμύρισαν, οδηγώντας σε δεκάδες κλήσεις προς την Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων. Τα προβλήματα ήταν εκτεταμένα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν αδιάκοπα για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Χαρακτηριστικό των συνθηκών ήταν η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Γερμανών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους στα Φέρμα λόγω της υψηλής στάθμης των νερών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 23:00 της Παρασκευής, έπειτα από κλήση των επιβαινόντων στο 112. Ακολούθησε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, οι οποίοι τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Κακοκαιρία και σε άλλες περιοχές

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Εκεί, η μεγάλη ποσότητα νερού παρέσυρε φερτά υλικά, τα οποία εναποτέθηκαν στους δρόμους, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των κατοίκων. Συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή και εργάζονται για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και την αποκατάσταση των ζημιών.

Αντίθετα, η εικόνα στα Ζωνιανά και στον ορεινό Μυλοπόταμο εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Παρόλα αυτά, ισχυρές δυνάμες παραμένουν στην περιοχή σε επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν νέα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Το ιστορικό των πλημμυρών στο Λασίθι

Το Λασίθι είχε ήδη δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα από την πρώτη φάση της κακοκαιρίας. Σε ρεπορτάζ του την Πέμπτη, το Euronews κατέγραφε πλημμυρισμένα οχήματα σε χώρο στάθμευσης στο Παλαίκαστρο Σητείας. Επίσης, είχε σημειωθεί σημαντική άνοδος της στάθμης του Καλογεροπόταμου στην περιοχή της Αγκαθιάς, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Στο Τζερμιάδο, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία που παρέθετε το ίδιο ρεπορτάζ, είχαν καταγραφεί έως το πρωί της Πέμπτης 174 χιλιοστά βροχής από την έναρξη των φαινομένων. Η έκταση των πλημμυρών στο Οροπέδιο Λασιθίου αποτυπώθηκε και σε φωτογραφίες του Reuters από την Παρασκευή, οι οποίες έδειχναν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις καλυμμένες από νερό.

Προηγούμενα περιστατικά σε Ζωνιανά και Μυλοπόταμο

Στον ορεινό Μυλοπόταμο, η βελτίωση της εικόνας που παρατηρήθηκε το πρωί του Σαββάτου έρχεται έπειτα από αλλεπάλληλα πλημμυρικά επεισόδια που είχαν προηγηθεί. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις είχαν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση χειμάρρου είχε προκαλέσει εισροή νερού σε κατοικίες, καθώς και ζημιές σε δρόμους, οχήματα και υποδομές. Την Παρασκευή, μάλιστα, έσπασε ένα ανάχωμα, το οποίο στη συνέχεια αποκαταστάθηκε από τα συνεργεία. Η άνοδος της στάθμης των νερών οδήγησε και στην προληπτική λήψη μέτρων από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr