Νέες κινητοποιήσεις μαθητών στη Γαλλία, χιλιάδες συλλήψεις και κάλεσμα για συνέχεια την Τρίτη

Νέες κινητοποιήσεις στα λύκεια πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στη Γαλλία, με την ένταση να παραμένει οξυμένη. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, περισσότερες από 1.700 συλλήψεις έλαβαν χώρα, ενώ οι διοργανωτές του κινήματος ζητούν τη συνέχιση των δράσεων την Τρίτη, επικαλούμενοι την απουσία συγκεκριμένων μέτρων.

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Το μαθητικό κίνημα ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού. Αρχικά, οι διαμαρτυρίες αφορούσαν τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας.

Σταδιακά, το κίνημα επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, λαμβάνοντας ολοένα και πιο βίαιες διαστάσεις. Έχουν καταγραφεί επεισόδια σε πολλές πόλεις, αμαυρώνοντας τις κινητοποιήσεις.

Ο απολογισμός των συλλήψεων και των επεισοδίων

Μόνο την Παρασκευή, πραγματοποιήθηκαν 1.747 συλλήψεις, όπως ανακοίνωσε το βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές. Συνολικά, οι συλλήψεις από τη Δευτέρα ξεπερνούν τις 5.000.

Σύμφωνα με τον υπουργό, 735 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 30%. Καταγράφηκαν επίσης περιστατικά αστικής βίας κοντά σε 158 σχολεία, τα οποία περιλάμβαναν ρίψη αντικειμένων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους και περαστικούς.

Οι αντιδράσεις και οι καταγγελίες

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιέν Λεκορνί, καταδίκασε την «αστική βία» που εκδηλώθηκε. Την ευθύνη για αυτήν απέδωσε στο αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία».

Παράλληλα, η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε τη δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον των μαθητών που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις.

Οι κυβερνητικές απαντήσεις και οι μελλοντικές ενέργειες

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, συναντήθηκε με τους διοργανωτές του κινήματος και ανακοίνωσε την επικείμενη εφαρμογή ενός «σχεδίου δράσης». Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην «επιτάχυνση της αντικατάστασης» εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα για την πρώτη και την τελευταία τάξη του σχολείου.

Όσον αφορά τα σχολικά προγράμματα, ο υπουργός σχεδιάζει να προχωρήσει σε «μια εις βάθος εργασία». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι δεν θα είναι σε θέση να λάβει απόφαση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς του 2027, καθώς αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά τις προεδρικές εκλογές.

Η Ένωση Μαθητών Λυκείου (USL), μέσω του επικεφαλής της Ριάντ Ρανί, απάντησε καλώντας σε «συνέχιση της κινητοποίησης» και στη συμμετοχή των μαθητών στην «τρίτη πράξη την Τρίτη». Για την ημέρα αυτή έχουν προγραμματιστεί μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, ενώ και συνδικάτα εκπαιδευτικών απηύθυναν κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, μεταξύ άλλων και μέσω απεργιών.

Το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο

Οι κινητοποιήσεις λαμβάνουν χώρα επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, εμφανίζεται ως φαβορί.

Το κλίμα στη χώρα είναι τεταμένο και λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων. Οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό, οι οποίες οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, τροφοδοτούν περαιτέρω τη δυσφορία του κόσμου.

Με πληροφορίες από: Topontiki