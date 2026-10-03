Η ανανέωση διπλώματος οδήγησης και το πολλαπλό χαράτσι στην τρίτη ηλικία

Σε ανοιχτή επιστολή του προς τον υπουργό Μεταφορών και τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο πρώην νομάρχης και δήμαρχος Καρδίτσας, Φώτης Αλεξάκος, θέτει υπόψη τους τις σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις που υφίστανται οι πολίτες της τρίτης ηλικίας. Το ζήτημα αφορά την υποχρεωτική ανανέωση του διπλώματος οδήγησης ανά τριετία, μετά τη συμπλήρωση των 65 ετών, μια διαδικασία που, όπως επισημαίνει, συνοδεύεται από πολλαπλά «χαράτσια».

Το παράβολο και η σύγκριση με την ταυτότητα

Ένα από τα βασικά σημεία που θίγει ο κ. Αλεξάκος είναι το κόστος του παραβόλου για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης. Οι πολίτες καλούνται να καταβάλουν ένα παράβολο ύψους 105 ευρώ για αυτή τη διαδικασία. Ο πρώην νομάρχης Καρδίτσας υπογραμμίζει την αναντιστοιχία αυτού του ποσού με το κόστος άλλων κρατικών εγγράφων.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι για την έκδοση της ταυτότητας, η οποία διαθέτει και τσιπάκι, άρα είναι τεχνολογικά πιο προηγμένη, το αντίστοιχο παράβολο ανέρχεται μόλις στα 10 ευρώ. Αυτή η διαφορά, που φτάνει τα 95 ευρώ, δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την αιτιολόγηση της επιπλέον επιβάρυνσης για το δίπλωμα οδήγησης.

Το κόστος της φωτογραφίας και η ψηφιακή εποχή

Ένα άλλο σημαντικό έξοδο που επιβαρύνει τους πολίτες άνω των 65 ετών είναι αυτό της φωτογραφίας. Κάθε τρία χρόνια, με την ανανέωση του διπλώματος, απαιτείται η έκδοση νέας φωτογραφίας, με το κόστος να ανέρχεται στα 20 ευρώ. Ο κ. Αλεξάκος κάνει μια σύγκριση με την ισχύ της φωτογραφίας σε άλλα έγγραφα.

Στο κανονικό δίπλωμα οδήγησης, η φωτογραφία έχει ισχύ για 47 χρόνια, καλύπτοντας την περίοδο από τα 18 έως τα 65 έτη του οδηγού. Αντίστοιχα, στην ταυτότητα και το διαβατήριο, η φωτογραφία ισχύει για 10ετία. Ο πρώην νομάρχης επισημαίνει ότι παλαιότερα, όταν οι φωτογραφίες ήταν τυπωμένες, υπήρχε μια δικαιολογία για την συχνή ανανέωση. Ωστόσο, τώρα που οι φωτογραφίες είναι ψηφιακές και αποθηκεύονται στην πλατφόρμα myPhoto, τίθεται το ερώτημα γιατί δεν αρκεί μία μόνο φωτογραφία μετά τη συμπλήρωση των 65 ετών.

Οι ιατρικές εξετάσεις και οι επιβαρύνσεις

Η διαδικασία της ανανέωσης του διπλώματος οδήγησης περιλαμβάνει και ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν επίσης υποστεί αλλαγές στο κόστος τους. Στο παρελθόν, το κόστος ανά γιατρό ήταν 10 ευρώ και αφορούσε αποκλειστικά την αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης του πολίτη. Αυτό το κόστος, όπως αναφέρει ο κ. Αλεξάκος, έχει πλέον εξαλειφθεί.

Πλέον, ο γιατρός χρεώνει μια κανονική εξέταση, γεγονός που συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τον πολίτη της τρίτης ηλικίας. Αυτή η αλλαγή στον τρόπο χρέωσης των ιατρικών εξετάσεων προσθέτει ένα ακόμα βάρος στον συνολικό προϋπολογισμό που απαιτείται για την ανανέωση του διπλώματος.

Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση και η ανάγκη για βοήθεια

Η διεκπεραίωση της διαδικασίας ανανέωσης του διπλώματος οδήγησης γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Αυτή η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, αν και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό, δημιουργεί προβλήματα σε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, ιδίως στους πολίτες της τρίτης ηλικίας. Ο κ. Αλεξάκος τονίζει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ή δεν κατέχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή να προσφύγουν στην αρμόδια υπηρεσία για βοήθεια.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί αναγκάζονται να απευθυνθούν σε ιδιωτικά γραφεία εξυπηρέτησης. Τα γραφεία αυτά χρεώνουν τουλάχιστον 30 ευρώ για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, προσθέτοντας ένα ακόμα έξοδο στο ήδη αυξημένο κόστος ανανέωσης.

Το συνολικό κόστος και οι προβληματισμοί

Ο Φώτης Αλεξάκος εκτιμά ότι, υπό κανονικές συνθήκες, η ανανέωση του διπλώματος οδήγησης θα έπρεπε να κοστίζει περίπου 30 ευρώ, ποσό που θα περιλάμβανε ένα παράβολο 10 ευρώ και 20 ευρώ για τις ιατρικές εξετάσεις. Ωστόσο, με τις σημερινές ρυθμίσεις, το συνολικό κόστος φτάνει τα 200 ευρώ.

Αυτό το ποσό, όπως επισημαίνει ο πρώην νομάρχης, αντιστοιχεί στο μισό επίδομα που έχει χορηγήσει η κυβέρνηση. Ο κ. Αλεξάκος κλείνει την επιστολή του με ερωτήματα προς τους αρμόδιους, διερωτώμενος αν οι επιφορτισμένοι με τον εκσυγχρονισμό του κράτους έχουν ενδιαφερθεί για την πραγματική διευκόλυνση των πολιτών. Θέτει επίσης το ερώτημα αν αυτή η πρακτική αντανακλά την έγνοια της κυβέρνησης για την τρίτη ηλικία, η οποία, όπως αναφέρει, αγχώνεται, ταλαιπωρείται και χαρατσώνεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki