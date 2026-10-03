Ο πόνος στην πλάτη μετά τα 50: Το σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοείται, σύμφωνα με ογκολόγο

Ορισμένα συμπτώματα, αν και μοιάζουν με συνηθισμένες ενοχλήσεις, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να αποτελούν πρώιμη ένδειξη καρκίνου. Οι ειδικοί τονίζουν ποια χαρακτηριστικά δεν πρέπει να αγνοούνται και πότε ένα σύμπτωμα χρειάζεται περαιτέρω ιατρική διερεύνηση. Ένα από αυτά τα συμπτώματα είναι ο πόνος στη μέση και την πλάτη, ιδιαίτερα για άτομα άνω των 50 ετών, ο οποίος, αν και συχνά οφείλεται σε μυοσκελετικά αίτια, μπορεί να κρύβει κάτι πιο σοβαρό.

Πότε ο πόνος στη μέση και την πλάτη γίνεται ανησυχητικός

Ο πόνος στη μέση και την πλάτη αποτελεί ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο μετά τη μέση ηλικία, με την πλειονότητα των περιπτώσεων να αποδίδεται σε μυοσκελετικά αίτια. Ωστόσο, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή όταν πρόκειται για έναν νέο και επίμονο πόνο, ο οποίος δεν παρουσιάζει υποχώρηση ή δεν επηρεάζεται από την κίνηση και την ξεκούραση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να μην παραβλέπεται.

Ένα τέτοιο μοτίμο πόνου μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υποδηλώνει την ύπαρξη μιας πιο σοβαρής υποκείμενης πάθησης. Μεταξύ αυτών των παθήσεων, οι γιατροί περιλαμβάνουν και τον καρκίνο, καθιστώντας την περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.

Η σημασία της ηλικίας άνω των 50 ετών

Μετά την ηλικία των 50 ετών, η εμφάνιση ενός συχνού πόνου, ειδικά όταν παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν θα πρέπει να αγνοείται. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η οσφυαλγία ή η ραχιαλγία δεν συνδέεται με κάποια σοβαρή πάθηση, οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι ορισμένα μοτίβα πόνου λειτουργούν ως προειδοποιητικό σημάδι και χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης, καθώς μπορεί να συνδέονται και με καρκίνο.

Ο Dr Jiri Kubes, ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος στο Proton Therapy Center, εξηγεί ότι ο κύριος λόγος που αυτό το σύμπτωμα συχνά διαφεύγει της προσοχής είναι η κοινή φύση του πόνου στην πλάτη στη μέση ηλικία. «Κανείς δεν υποψιάζεται ότι μπορεί να κρύβει κάτι σοβαρό», αναφέρει ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «μέχρι να αξιολογηθεί ως κάτι πιο σοβαρό, συχνά έχει ήδη διαρκέσει για μήνες».

Ένας νέος, επίμονος πόνος στην ηλικία των 50 ετών φέρει μεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση με τον ίδιο πόνο σε νεότερη ηλικία, όπως τα 25 έτη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Η ανησυχία εντείνεται όταν η ενόχληση αυτή δεν είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν.

Ο καρκίνος ως πιθανή αιτία πόνου στην πλάτη

Διάφορες μορφές καρκίνου έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μετάσταση στα οστά, με τον πόνο στην πλάτη να αποτελεί συχνά την πρώτη εμφανή ένδειξη αυτής της εξέλιξης. Συγκεκριμένα, καρκίνοι όπως του μαστού, του προστάτη, του πνεύμονα, των νεφρών και του θυρεοειδούς είναι μεταξύ αυτών που μπορούν να επηρεάσουν τα οστά.

Επιπλέον, το πολλαπλό μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου που ξεκινά απευθείας από τον μυελό των οστών, μπορεί επίσης να εκδηλωθεί με παρόμοιο τρόπο, προκαλώντας πόνο στην πλάτη. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για προσεκτική αξιολόγηση του συμπτώματος, ειδικά όταν παρουσιάζει τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και δεν υποχωρεί.

Χαρακτηριστικά του πόνου που απαιτούν άμεση προσοχή

Το σημείο του πόνου διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της σοβαρότητάς του. Ο πόνος που εντοπίζεται στο μέσο της πλάτης, δηλαδή στην θωρακική μοίρα, θεωρείται γενικά πιο ύποπτος σε σύγκριση με τον πόνο στη μέση (οσφυϊκή μοίρα). Αυτό οφείλεται στο ότι ο πόνος στη θωρακική μοίρα είναι λιγότερο συνηθισμένος ως απλή μυϊκή κάκωση.

Ο Dr Kubes διευκρινίζει ότι «δεν λέμε ότι κάθε ενόχληση σημαίνει καρκίνο, αλλά αν ο πόνος εμφανιστεί ξαφνικά και δεν υποχωρεί, τότε είναι σημαντικό να απευθυνθείτε στον γιατρό σας». Η ειδοποιός διαφορά, σύμφωνα με τον ογκολόγο, δεν έγκειται μόνο στην ένταση του πόνου, αλλά και στην συμπεριφορά του.

Συγκεκριμένα, ο Dr Kubes τονίζει ότι «αυτό που με ανησυχεί είναι ο συνεχής πόνος, είτε κινείστε είτε είστε σε απόλυτη η». Αυτή η περιγραφή υποδεικνύει έναν πόνο που δεν επηρεάζεται από τη στάση του σώματος ή την ξεκούραση, καθιστώντας τον ένα σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι για περαιτέρω διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Enikos