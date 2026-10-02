Αυτοκίνητο παρέσυρε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Μεξικό

Μια δημοσιογράφος και ένας εικονολήπτης βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο ατύχημα στο Μοντερέι του Μεξικού, όταν παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο την ώρα που κάλυπταν ζωντανά μια κατολίσθηση. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι δύο εργαζόμενοι των μέσων ενημέρωσης, η δημοσιογράφος Άλμα ντε λα Ρόσα και ο εικονολήπτης Κρίστο Μοράλες, βρίσκονταν επί τόπου για να μεταδώσουν τις εξελίξεις σχετικά με την κατολίσθηση που είχε επηρεάσει την κυκλοφορία στην περιοχή.

Το περιστατικό και η ζωντανή μετάδοση

Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, στην λεωφόρο Morones Prieto του Μοντερέι. Η δημοσιογράφος Άλμα ντε λα Ρόσα και ο εικονολήπτης Κρίστο Μοράλες, μέλη του συνεργείου του GamaVisión, είχαν μεταβεί στην περιοχή για να καλύψουν ζωντανά μια κατολίσθηση. Η κατολίσθηση αυτή είχε ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας, καθιστώντας αναγκαία την ενημέρωση του κοινού.

Ενώ η Άλμα ντε λα Ρόσα πραγματοποιούσε το ρεπορτάζ της, μεταδίδοντας τις πληροφορίες από το σημείο, ένα γκρι σκούρο Jeep που κινούνταν στην λεωφόρο έχασε τον έλεγχο. Το όχημα άρχισε να ολισθαίνει και περιστράφηκε, με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω στους δύο εργαζόμενους των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στο οδόστρωμα.

Η στιγμή της πρόσκρουσης

Το βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τη στιγμή που η δημοσιογράφος Άλμα ντε λα Ρόσα κάνει το ρεπορτάζ της ζωντανά. Ξαφνικά, το γκρι σκούρο Jeep, το οποίο κινείται στην λεωφόρο, αρχίζει να ολισθαίνει ανεξέλεγκτα. Το όχημα περιστρέφεται και κατευθύνεται με ταχύτητα προς το μέρος της δημοσιογράφου και του εικονολήπτη Κρίστο Μοράλες.

Η πρόσκρουση ήταν άμεση, με το όχημα να παρασύρει τους δύο εργαζόμενους. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε πλήρως από την κάμερα, αποτυπώνοντας την απρόσμενη και βίαιη εξέλιξη του ατυχήματος που συνέβη ενώ το συνεργείο εκτελούσε τα καθήκοντά του.

Οι συνθήκες του ατυχήματος

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 08:00 το πρωί, στα κανονικά ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Morones Prieto. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το βρεγμένο οδόστρωμα φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Οι βροχοπτώσεις που είχαν προηγηθεί είχαν καταστήσει την άσφαλτο ιδιαίτερα ολισθηρή, συνθήκη που φέρεται να συνέβαλε στην απώλεια πρόσφυσης του Jeep. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο νωρίτερα, στην ίδια περιοχή όπου είχε σημειωθεί η κατολίσθηση και αποτελούσε το αντικείμενο του ρεπορτάζ, είχε τραυματιστεί και ένας μοτοσικλετιστής, υποδεικνύοντας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στο οδικό δίκτυο.

Άμεση κινητοποίηση και παροχή βοήθειας

Αμέσως μετά την παράσυρση των δύο εργαζομένων, στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Το προσωπικό των υπηρεσιών παρείχε άμεσα την απαραίτητη φροντίδα στην δημοσιογράφο Άλμα ντε λα Ρόσα και στον εικονολήπτη Κρίστο Μοράλες.

Η Άλμα ντε λα Ρόσα υπέστη χτυπήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν κρίθηκαν σοβαρά. Ο Κρίστο Μοράλες τραυματίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση και περαιτέρω περίθαλψη, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση της υγείας τους.

Η διάδοση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι εικόνες από την στιγμή του ατυχήματος, που δείχνουν το όχημα να χάνει την πρόσφυσή του και να πέφτει πάνω στο συνεργείο του GamaVisión, κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο κατέγραψε με λεπτομέρεια την απρόσμενη εξέλιξη του συμβάντος, προκαλώντας ενδιαφέρον και σχόλια.

Η ζωντανή μετάδοση, η οποία μετατράπηκε σε σκηνή ατυχήματος, προβλήθηκε και αναπαράχθηκε, αναδεικνύοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι δημοσιογράφοι και οι εικονολήπτες σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, όπως αυτό της κάλυψης μιας κατολίσθησης σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta