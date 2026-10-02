Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον ο 32χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, ο οποίος κατηγορείται για την άγρια επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συντρόφου του και του φίλου της, που σημειώθηκε στο Λαύριο. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα, μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Ο 33χρονος φίλος της γυναίκας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα, ενώ η 32χρονη πρώην σύντροφος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αν και φέρει επίσης τραύματα.

Η εισβολή στην κατοικία

Ο 32χρονος φέρεται να εισέβαλε στην κατοικία όπου διέμενε η πρώην σύζυγός του, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών. Η εισβολή πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με τον κατηγορούμενο να σπάει την πόρτα του σπιτιού, σύμφωνα με μία πηγή, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τον τρόπο εισόδου του.

Πιο αναλυτικά, ο 32χρονος φέρεται να έφτασε στην κατοικία και να χρησιμοποίησε σκάλα, περνώντας από παρακείμενο σπίτι. Από εκεί, πάτησε σε τέντα, προκειμένου να φτάσει στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της κατοικίας. Στη συνέχεια, έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία μιας αλουμινένιας πόρτας της κουζίνας και εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού, έχοντας μαζί του μαχαίρι.

Την ώρα της εισβολής και της επίθεσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του κατηγορουμένου βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο. Τα παιδιά κοιμούνταν και ξύπνησαν από τις φωνές που ακολούθησαν την εισβολή και την επίθεση.

Η άγρια επίθεση και ο τραυματισμός των θυμάτων

Αφού εισέβαλε στο σπίτι, ο 32χρονος επιτέθηκε αρχικά στον 33χρονο φίλο της πρώην συντρόφου του, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα. Η 32χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να προστατευτεί, προσπάθησε να απομακρυνθεί από την κατοικία. Κατάφερε να βγει στον δρόμο, αναζητώντας βοήθεια.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε και συνέχισε την επίθεση εναντίον της και εκτός του σπιτιού, στον δρόμο. Η γυναίκα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, με αποτέλεσμα ένας περαστικός να αντιληφθεί τι συνέβαινε και να παρέμβει, διακόπτοντας την επίθεση.

Μετά την παρέμβαση του περαστικού, ο 32χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο της επίθεσης. Και οι δύο παθόντες, τόσο ο 33χρονος άνδρας όσο και η 32χρονη γυναίκα, υπέστησαν πολλαπλά τραύματα από την επίθεση με μαχαίρι, με τον άνδρα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο δράστης

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 32χρονου ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των πράξεών του. Συγκεκριμένα, η κακουργηματική δίωξη αφορά την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη, κατά συρροή, γεγονός που υπογραμμίζει τη φύση της επίθεσης.

Παράλληλα, τα πλημμελήματα για τα οποία διώκεται ο 32χρονος περιλαμβάνουν την παράνομη οπλοφορία και την παράνομη οπλοχρησία, καθώς εισέβαλε στην κατοικία έχοντας στην κατοχή του και χρησιμοποιώντας μαχαίρι. Επιπλέον, κατηγορείται για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, λόγω της καταστροφής που προκάλεσε στην πόρτα και την τζαμαρία του σπιτιού.

Τέλος, μία από τις σημαντικές κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι η παραβίαση περιοριστικών όρων. Αυτό υποδηλώνει ότι ο 32χρονος είχε ήδη δεσμευτεί από δικαστικές αποφάσεις που περιόριζαν τις ενέργειές του, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτών των όρων στις διαθέσιμες πληροφορίες. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή για να απολογηθεί σχετικά με τις βαρύτατες κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Η αυτοβούλως παράδοση στις αρχές

Μετά την ολοκλήρωση της άγριας επίθεσης και την απομάκρυνσή του από το σημείο, ο 32χρονος δεν διέφυγε, αλλά μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής. Εκεί, παραδόθηκε στις αρχές, όπου και συνελήφθη.

Η πράξη της παράδοσης έγινε λίγο μετά το περιστατικό, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της άμεσης φάσης της υπόθεσης και την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας εναντίον του.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr