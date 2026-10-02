Τέσσερις μήνες έχουν συμπληρωθεί από την ημέρα που η Γωγώ Μαστροκώστα «έφυγε» από τη ζωή, έπειτα από μια πολυετή και δύσκολη μάχη με την υγεία της. Λίγο πριν το τέλος, η γνωστή γυμνάστρια είχε πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Οσίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής, αναζητώντας δύναμη και ευλογία. Σε αυτή την πνευματική αναζήτηση, στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, σε μια στιγμή βαθιάς πίστης και ελπίδας για την έκβαση της δοκιμασίας της.

Η επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Οσίου Πορφυρίου

Η Γωγώ Μαστροκώστα, μια προσωπικότητα ευρέως γνωστή στον χώρο της γυμναστικής, είχε εκφράσει την έντονη επιθυμία να επισκεφθεί την Ιερά Μονή του Οσίου Πορφυρίου. Η Μονή, που βρίσκεται στην περιοχή του Μηλεσίου Αττικής, αποτέλεσε τον προορισμό της μαζί με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής της, καθώς αντιμετώπιζε μια σοβαρή δοκιμασία υγείας.

Ο βασικός σκοπός αυτής της επίσκεψης ήταν να αντλήσει πνευματική δύναμη και κουράγιο για τη γενναία μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η παρουσία του συζύγου της, Τραϊανού Δέλλα, στο πλευρό της καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πνευματικής αναζήτησης, υπογράμμιζε τη στήριξη και την αμέριστη ενότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη και απαιτητική περίοδο.

Στιγμές κατάνυξης στο κελί του Αγίου Πορφυρίου

Η επίσκεψη στην Ιερά Μονή κορυφώθηκε με την είσοδο στο κελί του Αγίου Πορφυρίου, έναν χώρο που περιγράφεται ως τόπος βαθιάς κατάνυξης και πνευματικής ηρεμίας. Εκεί, η Γωγώ Μαστροκώστα, έχοντας τον Τραϊανό Δέλλα δίπλα της, προσευχήθηκε με όλη της την ψυχή, με την ελπίδα να βρει την απαραίτητη δύναμη για να συνεχίσει τον αγώνα της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έλαβε την ευλογία σε αυτό το ιερό μέρος, αναζητώντας παρηγοριά και ενίσχυση.

Η μαρτυρία αναφέρει ότι η ίδια ανέβηκε στον πρώτο όροφο του κελιού, όπου βρίσκεται ο προσωπικός χώρος του Αγίου. Εκεί, με σεβασμό, σήκωσε την εικόνα και την ακούμπησε πάνω από το κρεβατάκι του, ενώ στη συνέχεια προσευχήθηκαν μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα. Η πράξη αυτή συμβόλιζε την ακλόνητη πίστη της και την αναζήτηση πνευματικής ενίσχυσης στην άνιση μάχη που έδινε με την ασθένεια.

Η συγκινητική μαρτυρία του πνευματικού

Ο πνευματικός της Γωγώς Μαστροκώστα, σε δηλώσεις του την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, αποκάλυψε συγκινητικές λεπτομέρειες από εκείνη την επίσκεψη στη Μονή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Γωγώ Μαστροκώστα «ήθελε οπωσδήποτε να πάει» σε αυτό τον ιερό τόπο, δείχνοντας την ισχυρή της θέληση για πνευματική υποστήριξη. Οι δύο τους, η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας, προσευχήθηκαν «με πολλά δάκρυα, με πολλή πίστη», βιώνοντας στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Ο πνευματικός περιέγραψε την επίδραση της επίσκεψης, δηλώνοντας με έμφαση: «Να είσαστε σίγουροι ότι όταν φύγαμε από εκεί, φύγαμε πιο δυνατοί από τότε που πήγαμε». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πνευματική ενδυνάμωση και την εσωτερική γαλήνη που ένιωσαν τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους στον ιερό χώρο, παρά τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπιζαν.

Το τέλος μιας πολυετούς και άνισης μάχης

Η Γωγώ Μαστροκώστα έδωσε μια πολυετή και ιδιαίτερα δύσκολη μάχη με την υγεία της, η οποία δυστυχώς αποδείχθηκε άνιση απέναντι στην ασθένεια. Η γνωστή γυμνάστρια «έφυγε» από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου 2026, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά της και στους οικείους της.

Το τελευταίο διάστημα της ζωής της, η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου λάμβανε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Μέχρι το τέλος, στο πλευρό της βρίσκονταν αδιάκοπα ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, και η κόρη τους, Βικτώρια, προσφέροντάς της στήριξη, αγάπη και παρηγοριά στις πιο δύσκολες και κρίσιμες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Newsit