Ο Μάικ Τζέιμς υποβλήθηκε σε επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης για μήνες

Ο Μάικ Τζέιμς, ο Αμερικανός γκαρντ της Αναντολού Εφές, υποβλήθηκε με επιτυχία σε επέμβαση για την αποκατάσταση του Αχίλλειου τένοντα, όπως ανακοίνωσε επίσημα η τουρκική ομάδα. Ο 35χρονος άσος αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα που εκτιμάται μεταξύ 7 και 9 μηνών, με την ακριβή διάρκεια της απουσίας του να εξαρτάται από την πορεία της μετεγχειρητικής αποκατάστασής του.

Ο τραυματισμός στο Βελιγράδι

Ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς συνέβη χθες, την 1η Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Το παιχνίδι διεξαγόταν στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague, όταν ο έμπειρος γκαρντ υπέστη τη ρήξη του Αχίλλειου τένοντα.

Η άτυχη στιγμή εκτυλίχθηκε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τραυματισμός του Τζέιμς δεν προήλθε από επαφή με αντίπαλο παίκτη, αλλά από μια προσπάθεια του ίδιου να διεκδικήσει μια χαμένη μπάλα.

Η στιγμή της αποχώρησης

Σύμφωνα με την περιγραφή, ο Μάικ Τζέιμς κατέρρευσε στο παρκέ αμέσως μετά την προσπάθειά του να φτάσει τη μπάλα. Πιάστηκε αμέσως στο κάτω μέρος του δεξιού του ποδιού, δείχνοντας τον πόνο που ένιωθε.

Η κατάσταση φάνηκε σοβαρή από την αρχή, με τον παίκτη να μην μπορεί να συνεχίσει. Τελικά, αποχώρησε από το παιχνίδι με φορείο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στις τάξεις της ομάδας του και στους φιλάθλους.

Τα στατιστικά πριν την ατυχία

Πριν από τον τραυματισμό του, ο Μάικ Τζέιμς είχε προλάβει να προσφέρει σημαντικά στην ομάδα του. Σε 22 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα συμμετοχής στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, είχε σημειώσει 11 πόντους.

Επιπλέον, είχε μοιράσει 3 ασίστ στους συμπαίκτες του, συμβάλλοντας στην επιθετική λειτουργία της Αναντολού Εφές. Ο Τζέιμς είναι γνωστός για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, όντας ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague.

Η επιτυχημένη επέμβαση και η αποκατάσταση

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε ότι ο Μάικ Τζέιμς υποβλήθηκε με επιτυχία στην επέμβαση για την αποκατάσταση του Αχίλλειου τένοντα. Η επιτυχία της επέμβασης αποτελεί το πρώτο βήμα στην πορεία της ανάρρωσής του.

Ωστόσο, ο δρόμος της επιστροφής στους αγωνιστικούς χώρους θα είναι μακρύς. Η τουρκική ομάδα ενημέρωσε ότι ο 35χρονος άσος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για διάστημα 7 έως 9 μηνών. Η ακριβής διάρκεια της απουσίας του θα καθοριστεί από την πορεία και την αποτελεσματικότητα της μετεγχειρητικής αποκατάστασης που θα ακολουθήσει.

Με πληροφορίες από: Topontiki