Το Ghost of Yōtei Complete Edition κυκλοφόρησε για PS5 με νέα επέκταση ιστορίας και λειτουργίες

Το Ghost of Yōtei Complete Edition είναι πλέον διαθέσιμο για το PlayStation 5, προσφέροντας μια διευρυμένη εμπειρία στους παίκτες. Η νέα έκδοση επεκτείνει το ταξίδι της Atsu με την προσθήκη της ιστορίας «Ηχώ της Σεκιγκαχάρα», καθώς και το combat survival mode για έναν παίκτη με τίτλο «Most Wanted». Παράλληλα, περιλαμβάνει επιπλέον περιεχόμενο και ενημερώσεις για το βασικό παιχνίδι Ghost of Yōtei.

Η επέκταση ιστορίας «Ηχώ της Σεκιγκαχάρα»

Στην επέκταση «Ηχώ της Σεκιγκαχάρα», οι παίκτες θα εξερευνήσουν τους πρόποδες του Ashoro, μια περιοχή του Έζο που μέχρι πρότινος ήταν άγνωστη. Αυτή η περιοχή βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των Vipers, μιας εχθρικής φατρίας που είναι πιστή στον Snake.

Η νέα ιστορία εκτυλίσσεται μέσα από ένα μείγμα του παρόντος και αναδρομών στη Μάχη της Σεκιγκαχάρα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ιστορία της Atsu με τον Nagato, μια κεντρική προσωπικότητα από το παρελθόν της, ο οποίος είχε πολεμήσει στο πλευρό της στην ηπειρωτική χώρα.

Νέοι εχθροί και αντικείμενα

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι παίκτες θα έρθουν αντιμέτωποι με νέους τύπους εχθρών. Αυτοί οι εχθροί είναι εξοπλισμένοι με νέα, βαριά όπλα, προσφέροντας νέες προκλήσεις στις μάχες.

Επιπλέον, οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέα Mythic Tales, να αποκτήσουν νέες ικανότητες και να βρουν νέα σετ πανοπλίας. Το παιχνίδι εμπλουτίζεται επίσης με νέα κοσμητικά αντικείμενα και πολλά άλλα στοιχεία για εξερεύνηση.

Η λειτουργία «Most Wanted»

Στη νέα λειτουργία «Most Wanted» του Ghost of Yōtei, οι παίκτες καλούνται να επιλέξουν έναν από τους τέσσερις διαθέσιμους χαρακτήρες. Στη συνέχεια, αναλαμβάνουν αποστολές που παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσκολία, εμπνευσμένες από τους Yōtei Six.

Σε κάθε παιχνίδι, οι παίκτες καλούνται να αντιμετωπίσουν κύματα εχθρών και minibosses. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν προνόμια και αναβαθμίσεις για να ενισχύσουν τον χαρακτήρα τους, προτού αναμετρηθούν με τον τελικό boss της εκάστοτε αποστολής.

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες

Το ρόστερ των παικτών περιλαμβάνει την Atsu, η οποία χρησιμοποιεί τη διπλή κατανα της, και την Oyuki, εξοπλισμένη με το κουσαριγκάμα. Επίσης, διαθέσιμος είναι ο Nagato, ο οποίος μάχεται με το γιάρι του.

Επιπλέον, επιστρέφει ο Jin Sakai από το Ghost of Tsushima, ο οποίος φέρνει μαζί του το κατανα του και τις τέσσερις χαρακτηριστικές στάσεις μάχης του. Κάθε χαρακτήρας διαθέτει μοναδικά όπλα, ικανότητες, Ultimates και Kill Streaks.

Προνόμια και αναβαθμίσεις

Τα προνόμια που είναι διαθέσιμα καλύπτουν διάφορες πτυχές, όπως η εξειδίκευση στα όπλα, ο εξοπλισμός, τα summon, οι απωθήσεις και η δυνατότητα επιβίωσης. Αυτά επιτρέπουν στους παίκτες να πειραματίζονται με διαφορετικά builds σε κάθε playthrough.

Οι παίκτες μπορούν επίσης να κερδίσουν Mon, ένα νόμισμα εντός του παιχνιδιού, για να ξεκλειδώσουν νέες τεχνικές, αναβαθμίσεις όπλων, φυλαχτά και επιπλέον χαρακτήρες μεταξύ των παιχνιδιών. Τα κοσμητικά αντικείμενα που κερδίζονται στη λειτουργία «Most Wanted» μεταφέρονται τόσο στο κύριο παιχνίδι όσο και στην επέκταση «Ηχώ της Σεκιγκαχάρα».

Περιεχόμενο του Complete Edition

Το Ghost of Yōtei Complete Edition είναι πλέον διαθέσιμο και περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι Ghost of Yōtei. Επιπλέον, περιέχει τη λειτουργία διαδικτυακού συνεργατικού παιχνιδιού Ghost of Yōtei Legends, καθώς και τις νέες προσθήκες «Ηχώ της Σεκιγκαχάρα» και «Most Wanted».

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει επίσης όλο το περιεχόμενο του παιχνιδιού που ήταν προηγουμένως μέρος της Digital Deluxe Edition, καθώς και το Charm of Hokkyokusei. Τέλος, το Complete Edition προσφέρει Photo Mode stamps και επιπλέον περιεχόμενο για το New Game.

Δυνατότητες αναβάθμισης

Οι κάτοχοι του βασικού παιχνιδιού Ghost of Yōtei έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες επεκτάσεις «Ηχώ της Σεκιγκαχάρα» και «Most Wanted». Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της αγοράς του Ghost of Yōtei Complete Edition Upgrade.

Με πληροφορίες από: Gazzetta