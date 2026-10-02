Κλήρωση Eurojackpot 02/10: Ανακοινώθηκαν οι τυχεροί αριθμοί για τα 106 εκατομμύρια ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, η οποία μοίρασε το ποσό των 106 εκατομμυρίων ευρώ. Η κλήρωση, με αριθμό 269, ανέδειξε τους τυχερούς αριθμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα κέρδη. Το Eurojackpot αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή λαχεία στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή πολλών χωρών.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης

Στη σημερινή κλήρωση του Eurojackpot, οι αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα είναι οι εξής: 4, 6, 7, 17, 45. Επιπλέον, οι αριθμοί Eurojackpot που κληρώθηκαν είναι το 7 και το 12. Αυτοί είναι οι αριθμοί που καλούνται να έχουν προβλέψει σωστά οι παίκτες για να διεκδικήσουν τα μεγάλα έπαθλα.

Η κλήρωση διεξήχθη στις 21:00 ώρα Ελλάδος, στην πόλη του Ελσίνκι. Τα βίντεο των κληρώσεων είναι διαθέσιμα για παρακολούθηση στο επίσημο κανάλι του Eurojackpot στο YouTube, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού σε μαγνητοσκόπηση.

Το μεγάλο ποσό και οι κατηγορίες κερδών

Το Eurojackpot μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατομμύρια ευρώ, μέσω συνεχόμενων τζακ ποτ. Το ποσό των 106 εκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκε στη σημερινή κλήρωση αποτελεί ένα σημαντικό έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Συνολικά, στις 18 χώρες που συμμετέχουν στο Eurojackpot, υπάρχουν 12 κατηγορίες κερδών. Ωστόσο, στην Ελλάδα, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών. Αυτή η επιπλέον κατηγορία απευθύνεται σε όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για κέρδη στους Έλληνες παίκτες.

Πώς συμμετέχει κανείς στο Eurojackpot

Το δελτίο του παιχνιδιού περιλαμβάνει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον πέντε αριθμούς, επιλέγοντας από το 1 έως το 50. Στο δεύτερο πεδίο, απαιτείται η επιλογή τουλάχιστον δύο αριθμών, από το 1 έως το 12.

Για να κερδίσει κανείς το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot, πρέπει να κάνει πέντε σωστές προβλέψεις στο πρώτο πεδίο αριθμών και να βρει δύο αριθμούς στο δεύτερο πεδίο. Κάθε στήλη του δελτίου έχει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών, ενώ το δελτίο περιλαμβάνει συνολικά έξι στήλες. Το κόστος για κάθε στήλη ανέρχεται στα 2,5 ευρώ.

Οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν πλήρες ή τυποποιημένο σύστημα, να κάνουν τυχαία επιλογή αριθμών, να συμμετάσχουν σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο, προσφέροντας ευελιξία στον τρόπο παιχνιδιού.

Συχνότητα κληρώσεων και τρόποι παρακολούθησης

Οι κληρώσεις του Eurojackpot πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, διεξάγονται κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00. Η κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται στις 19:00 την ημέρα της εκάστοτε κλήρωσης, δίνοντας στους παίκτες επαρκή χρόνο για να συμπληρώσουν τις επιλογές τους.

Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει την κλήρωση, μπορεί να επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού, όπου είναι διαθέσιμη σε μαγνητοσκόπηση. Επιπλέον, τα βίντεο των κληρώσεων αναρτώνται και στο κανάλι του Eurojackpot στο YouTube, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στα αποτελέσματα.

Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Το Eurojackpot είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα, επιτρέποντας στους Έλληνες παίκτες να λάβουν μέρος σε αυτό το διεθνές λαχείο. Η συμμετοχή είναι δυνατή μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τα δελτία τους. Επιπρόσθετα, το EUROJACKPOT είναι διαθέσιμο και μέσω της πλατφόρμας allwyn.gr, παρέχοντας μια διαδικτυακή επιλογή για τους παίκτες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader