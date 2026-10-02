ΠΑΟΚ: Απουσίες και δηλώσεις ενόψει της πρεμιέρας με τη Μύκονο

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τη Μύκονο, που είναι προγραμματισμένη για τις 3 Οκτωβρίου στις 15:00. Τρεις παίκτες, ο Μπριν Ταϊρί, ο Χουγκάζ και ο Ομορούγι, θα παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη και δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή, Αντρέα Τρινκιέρι. Παράλληλα, ο Μήτρου-Λονγκ προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Οι σημαντικές απουσίες του «δικεφάλου»

Ο Αμερικανός γκαρντ, Μπριν Ταϊρί, δε θα αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026-2027. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο παίκτης, δεδομένου ότι ακολουθεί την Τρίτη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μπόσνα.

Εκτός αποστολής έμεινε και ο Χουγκάζ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στους προσαγωγούς. Το συγκεκριμένο θέμα το είχε αποκομίσει στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Τέλος, ο Ομορούγι «κόπηκε» από την εξάδα των ξένων παικτών και δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα.

Η κατάσταση του Μπριν Ταϊρί

Ο Μπριν Ταϊρί είχε πρωταγωνιστήσει στην πρεμιέρα του Eurocup κόντρα στη Μανρέσα, σημειώνοντας 19 από τους 20 πόντους του στην τέταρτη περίοδο του αγώνα. Ο παίκτης είχε απουσιάσει για περίπου ένα μήνα λόγω τραυματισμού.

Επέστρεψε στο Super Cup, αγωνιζόμενος με τον Παναθηναϊκό, ενώ έπαιξε λιγότερο στον τελικό με τον Ολυμπιακό την επομένη. Την Τετάρτη, ήταν παρών και στην αναμέτρηση με τη Μανρέσα. Η απόφαση να μείνει εκτός για τον αγώνα με τη Μύκονο κρίθηκε αναγκαία, ώστε να αποφευχθεί ένα τέταρτο παιχνίδι μέσα σε μία εβδομάδα, μετά από τη μακρά απουσία του.

Η δωδεκάδα για την πρεμιέρα

Για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με τους εξής δώδεκα παίκτες: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας.

Οι δηλώσεις του Μήτρου-Λονγκ

Ο Μήτρου-Λονγκ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την έναρξη του πρωταθλήματος, δηλώνοντας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη φορά που παίζω απέναντι στην ομάδα της Μυκόνου. Τους έχω δει λίγο, είναι μια συναρπαστική ομάδα».

Ο παίκτης τόνισε την προσμονή της ομάδας να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της: «Ανυπομονούμε πολύ να ξεκινήσουμε, να κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ενόψει του ελληνικού πρωταθλήματος και γενικά των αγώνων που έχουμε μπροστά μας». Αναφέρθηκε επίσης στον πρόσφατο αγώνα του EuroCup: «Προερχόμαστε από έναν αγώνα για το EuroCup, όπου για τρεις περιόδους συναντήσαμε πολλές δυσκολίες και αυτό μας υπενθυμίζει ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικός. Οπότε, εκείνο το πρώτο παιχνίδι στο EuroCup είναι μια υπενθύμιση ότι αύριο πρέπει να βγούμε έτοιμοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Με πληροφορίες από: Gazzetta