Ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη στον Αλμυρό Βόλου

Μια 71χρονη γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της, στον Αλμυρό Βόλου. Η ανακάλυψη αυτής της τραγικής κατάστασης έγινε από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία και ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα ερευνώνται.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας στο Νοσοκομείο του Βόλου. Παράλληλα, για το συμβάν ενημερώθηκε και η αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη.

Ο εντοπισμός της 71χρονης

Η ηλικιωμένη γυναίκα, ηλικίας 71 ετών, φέρεται να εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από μέλη του οικογενειακού της περιβάλλοντος. Η ανακάλυψη έγινε μέσα στην οικία της, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Αλμυρού Βόλου. Τα συγγενικά της πρόσωπα βρέθηκαν μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα, το οποίο τους οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 71χρονη φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της. Αυτή η εκτίμηση προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο εντοπίστηκε η σορός της, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Οι λεπτομέρειες του εντοπισμού της καταγράφηκαν από τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Οι συνθήκες της τραγωδίας

Η γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι, μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε από τις αρχές. Ο χώρος της οικίας της στον Αλμυρό Βόλου ήταν το σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Η εύρεση της σορού της από τους οικείους της συνιστά ένα ιδιαίτερα οδυνηρό γεγονός για την οικογένεια.

Τα συγγενικά πρόσωπα, που ήταν και οι πρώτοι που αντίκρισαν την 71χρονη, βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ. Η παρουσία τους στο σπίτι ήταν καθοριστική για τον εντοπισμό της και την ειδοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Η ακριβής ώρα του εντοπισμού δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο η κινητοποίηση ήταν άμεση.

Η κινητοποίηση των αρχών

Μετά τον εντοπισμό της ηλικιωμένης, κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια, αν και δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο του περιστατικού στον Αλμυρό Βόλου και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την περισυλλογή της σορού.

Η σορός της 71χρονης γυναίκας μεταφέρθηκε από το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο του Βόλου. Εκεί αναμένεται να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες σε τέτοιες περιπτώσεις. Η μεταφορά έγινε με όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε περιστατικά αυτού του είδους.

Η αστυνομική έρευνα

Για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε άμεσα και η αστυνομία. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η 71χρονη γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, εφόσον υπάρχουν, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, συλλέγοντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία. Η έρευνα αποσκοπεί στην καταγραφή όλων των δεδομένων που σχετίζονται με την τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου, ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης με κάθε λεπτομέρεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki