Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας κρίσιμες λεπτομέρειες για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εντός του ιατρείου της οδού Καρνεάδου. Ενώπιον ανακριτή βρέθηκαν νοσηλεύτριες, η αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν περιστασιακά με το ιατρείο, καθώς και μία διασώστρια του ΕΚΑΒ, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για την πορεία της κατάστασης του τραγουδιστή.

Οι καταθέσεις ενώπιον του ανακριτή

Στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο ιατρείο, η αναισθησιολόγος που παρείχε περιστασιακά τις υπηρεσίες της, καθώς και μία διασώστρια του ΕΚΑΒ, κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή. Οι μαρτυρίες τους θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ρίχνουν φως στις συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή που η υγεία του ασθενούς άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία.

Οι καταθέσεις αυτές αποτελούν μέρος των αποκαλύψεων που έρχονται μία μετά την άλλη στην υπόθεση, με στόχο τη διαλεύκανση των πραγματικών γεγονότων που συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Οι εμπλεκόμενες πλευρές κλήθηκαν να περιγράψουν λεπτομερώς τις ενέργειες και τις παρατηρήσεις τους κατά τις κρίσιμες ώρες.

Η αναστάτωση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου

Μία 53χρονη νοσηλεύτρια περιέγραψε στην κατάθεσή της την έντονη αναστάτωση που επικράτησε στο ιατρείο. Σύμφωνα με την ίδια, η γιατρός αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήταν καλή και κάλεσε άμεσα τον σύζυγό της, ο οποίος είναι επίσης γιατρός. Η στιγμή αυτή σηματοδότησε την έναρξη μιας περιόδου έντονου στρες και ανησυχίας για το προσωπικό.

«Η γιατρός ήταν πολύ αναστατωμένη. Πήγε στο γραφείο του γιατρού κ. να τον φωνάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά η νοσηλεύτρια. Η κατάσταση της αναστάτωσης εντάθηκε με την άφιξη του συζύγου της γιατρού. «Όταν ήρθε ο γιατρός, ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι, συνήθως είναι πολύ συγκρατημένος. Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την πρωτόγνωρη αντίδραση του γιατρού.

Οι κρίσιμες ενέργειες και η κατάσταση του ασθενούς

Μέσα στην αναστάτωση, δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στο νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με την κατάθεση της 53χρονης νοσηλεύτριας, τους ζητήθηκε να σηκώσουν τα πόδια του Γιώργου Μαζωνάκη, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η επιδείνωση της υγείας του. Παράλληλα, μία άλλη νοσηλεύτρια έφερε οξυγόνο, δείχνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί.

Η περιγραφή της νοσηλεύτριας για την κατάσταση του τραγουδιστή όταν μπήκαν στο δωμάτιο είναι αποκαλυπτική. «Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την νοσηλεύτρια ο Μαζωνάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει, γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του», δήλωσε. Επιπλέον, τόνισε ότι «από το μηχάνημα δεν ακουγόταν κάποιο alarm», γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία του εξοπλισμού ή την παρακολούθηση του ασθενούς.

Ερωτήματα για την ασφάλεια του ιατρικού εξοπλισμού

Η 53χρονη νοσηλεύτρια εξέφρασε επίσης τις ανησυχίες της σχετικά με τον ιατρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Στην κατάθεσή της, ανέφερε σαφώς ότι δεν θεωρούσε το μηχάνημα ασφαλές για τον ασθενή. Οι λόγοι που επικαλέστηκε αφορούσαν την φύση της θεραπείας και τη διάρκειά της.

«Δεν θεωρούσα το μηχάνημα ασφαλές για τον ασθενή, ακριβώς γιατί ήταν ιδιαίτερα επεμβατική θεραπεία και γιατί διαρκούσε πάρα πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτή η δήλωση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενη αναφορά, σύμφωνα με την οποία ο 58χρονος γιατρός, σύζυγος της γιατρού του ιατρείου, φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι «οριακό το μηχάνημα της συζύγου μου», υποδηλώνοντας πιθανές αμφιβολίες για την επάρκεια ή την καταλληλότητα του εξοπλισμού.

Προηγούμενες δηλώσεις της γιατρού

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχουν έρθει στο φως και προηγούμενες δηλώσεις της γιατρού που περιγράφουν τη μοιραία συνεδρία. Η ίδια είχε αναφέρει ότι «έκανα το παν να αποτρέψω τον θάνατο του Μαζωνάκη», υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες που κατέβαλε για τη σωτηρία του τραγουδιστή. Οι νέες καταθέσεις, ωστόσο, προσθέτουν επιπλέον στοιχεία και οπτικές γωνίες στα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις πτυχές και τις μαρτυρίες, προκειμένου να διαμορφωθεί μία πλήρης εικόνα των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Reader