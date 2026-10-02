Νέο χάπι υπόσχεται μυϊκή ενδυνάμωση και απώλεια λίπους χωρίς γυμναστήριο

Ένα νέο πειραματικό χάπι, με την ονομασία ATR-258, υπόσχεται να φέρει επανάσταση στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η μυϊκή ενδυνάμωση και η απώλεια λίπους. Σύμφωνα με τις πρώτες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπους, το σκεύασμα προσφέρει αποτελέσματα που συγκρίνονται με εκείνα της σωματικής άσκησης, χωρίς την ανάγκη για εντατική προπόνηση.

Η νέα αυτή δραστική ουσία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα αδυνατίσματος της κατηγορίας GLP-1, τα οποία συχνά προκαλούν παράλληλη απώλεια μυϊκής μάζας.

Το νέο σκεύασμα και η δράση του

Το ATR-258, ένα σκεύασμα σε μορφή χαπιού, αναπτύσσεται με στόχο την επίτευξη μυϊκής ενδυνάμωσης και απώλειας λίπους. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους έδειξαν ότι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται είναι συγκρίσιμα με αυτά που προσφέρει η τακτική σωματική άσκηση.

Οι θεραπείες GLP-1, αν και ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μείωση του σωματικού λίπους, έχουν ως συχνή παρενέργεια την απώλεια μυϊκής μάζας. Παρόλο που η γυμναστική μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των μυών, πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης, κυρίως λόγω υποκείμενων νοσημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ATR-258 θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε ως εναλλακτική λύση είτε ως ενισχυτικό μέσο σε συνδυασμό με την άσκηση.

Τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης

Η αρχική μελέτη για το ATR-258 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία. Σε αυτή συμμετείχαν 13 υπέρβαροι άνδρες, οι οποίοι λάμβαναν το δισκίο καθημερινά για ένα διάστημα οκτώ εβδομάδων.

Τα ευρήματα της μελέτης ήταν ενθαρρυντικά. Οι εθελοντές έχασαν κατά μέσο όρο 1,1 κιλό λίπους. Παράλληλα, απέκτησαν περίπου 800 γραμμάρια μυϊκής μάζας. Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση της δύναμης στα κάτω άκρα κατά 13%. Σημαντικό είναι ότι δεν αναφέρθηκαν γαστρεντερικές διαταραχές ή μυϊκοί πόνοι, συμπτώματα που συχνά συνδέονται με τη χρήση των φαρμάκων GLP-1.

Ο μηχανισμός λειτουργίας και οι μελλοντικές προοπτικές

Ο μηχανισμός δράσης του χαπιού βασίζεται στην ενεργοποίηση ειδικών υποδοχέων που βρίσκονται στους μυς. Αυτοί οι υποδοχείς απορροφούν το σάκχαρο του αίματος, το οποίο στη συνέχεια καίγεται για την παραγωγή ενέργειας, οδηγώντας παράλληλα στην παραγωγή νέων μυϊκών ινών.

Παρόλο που το φάρμακο βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, η κατασκευάστρια εταιρεία Atrogi έχει ήδη σχεδιάσει την επέκταση των δοκιμών. Ο κύριος ερευνητής της μελέτης, Μόρτεν Χόστρουπ, υπογράμμισε ότι τα ευρήματα παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για τον σημαντικό ρόλο του σηματοδοτικού μονοπατιού GRK2 στη μυϊκή φυσιολογία, γεγονός που δικαιολογεί τη μετάβαση σε ευρύτερες κλινικές μελέτες.

Δηλώσεις στελεχών της Atrogi

Ο διευθύνων σύμβουλος της Atrogi, Πολ Λίτλ, τόνισε την επιτυχία της ταυτόχρονης απώλειας λίπους και αύξησης της λειτουργικής μυϊκής μάζας. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «Αυτό που κερδίζουμε αντιστοιχεί ουσιαστικά στη μυϊκή ισχύ που χάνει ένας άνθρωπος λόγω γήρανσης μέσα σε τέσσερα με πέντε χρόνια. Τα αποτελέσματα δείχνουν εξίσου καλά με αυτά του γυμναστηρίου, χωρίς οι ασθενείς να χρειαστεί να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους».

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής της εταιρείας, καθηγητής Τόρε Μπένγκτσον, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πρώτα δεδομένα. Σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά όχι μόνο για τη διατήρηση των μυών κατά την απώλεια βάρους, αλλά και για την αντιμετώπιση της σαρκοπενίας ή σπάνιων παθήσεων που προκαλούν μυϊκή απώλεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta