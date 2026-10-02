Ολοκληρώθηκε η έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, κατόπιν εντολής του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία είχε ως στόχο την αναζήτηση και περισυλλογή ηλεκτρονικών πειστηρίων, παρούσα ήταν μόνο η μητέρα του καλλιτέχνη. Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να ρίξει φως στις συνθήκες που οδήγησαν στην ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η έρευνα στην κατοικία του τραγουδιστή

Το πρωί, αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, εκτελώντας εντολή του ανακριτή. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην αναζήτηση ψηφιακών αρχείων και ηλεκτρονικών πειστηρίων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατά την παρουσία των αρχών στην οικία, παρούσα ήταν η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ Μαζωνάκη.

Οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία και Βάσω, δεν βρέθηκαν στο σπίτι κατά την έρευνα, αλλά στο γραφείο του δικηγόρου της οικογένειας, Χαράλαμπου Λυκούδη. Ο ανακριτής αναζητά στοιχεία που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν περαιτέρω τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή, ο οποίος υπέστη ανακοπή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου και ψηφιακά πειστήρια

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας έδωσε το «πράσινο φως» για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλει ο ανακριτής, ενώ η εισαγγελική πρόταση ήταν επίσης θετική. Η διαδικασία αυτή αφορά έξι κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και μία συσκευή USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που είχε γίνει στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

Τα κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανήκουν στον ίδιο τον Γιώργο Μαζωνάκη, στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε δύο γραμματείς και σε μία νοσηλεύτρια του ιατρείου. Ο ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρήτου για το μέγιστο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή. Στόχος είναι η εξέταση των επικοινωνιών και των ψηφιακών δεδομένων που ενδεχομένως να συνδέονται με την υπόθεση και να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των γεγονότων πριν και μετά το κρίσιμο περιστατικό.

Καταθέσεις και κρίσιμες πληροφορίες

Παράλληλα με την εξέταση των ψηφιακών δεδομένων, σημαντικό μέρος της δικαστικής έρευνας αποτελούν και οι καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν ή επικοινώνησαν με το ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Την Πέμπτη (1/10) κατέθεσε στον ανακριτή η αναισθησιολόγος, η οποία είχε τηλεφωνική επικοινωνία με μία από τις νοσηλεύτριες κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο.

Η συγκεκριμένη κατάθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα, καθώς υπάρχουν διαφορετικές αναφορές σχετικά με το εάν είχε χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι καταθέσεις των νοσηλευτριών, της γραμματέως και άλλων προσώπων που συνεργάζονταν με την 56χρονη και τον 58χρονο γιατρό, βρίσκονται στο επίκεντρο των αρχών, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή.

Οι ισχυρισμοί της 56χρονης γιατρού

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η 56χρονη γιατρός έδωσε τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου στο Κολωνάκι. Υποστήριξε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από τον υπνοθεραπευτή του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος, όπως κατάλαβε, ήταν ψυχολόγος του και του συνέστησε τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Έγινε ένα πρώτο ραντεβού το απόγευμα της Τρίτης, όπου ο τραγουδιστής επισκέφθηκε το ιατρείο της, συνομίλησαν και του παρουσίασε τη διαδικασία.

Η γιατρός ισχυρίστηκε ότι έστειλε στον Μαζωνάκη την ιστοσελίδα της θεραπείας και παρόλο που ο ίδιος της ανέφερε ότι δεν είχε χρήματα για να την πραγματοποιήσει, εκείνη αποφάσισε να του την κάνει δωρεάν. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο Μαζωνάκης ήταν αποκλειστικά δικός μου ασθενής. Με κάλεσε με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος απ’ ότι κατάλαβα ήταν ψυχολόγος του και του συνέστησε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Μάλιστα ξέρω ότι μετά τη θεραπεία μας θα πήγαινε στο γραφείο του. Τότε κλείσαμε ραντεβού για την Τρίτη. Στο ραντεβού αυτό μιλήσαμε για τη θεραπεία αιμοσφαίρισης και του έστειλα στο κινητό του την ιστοσελίδα. Ο τραγουδιστής μου έστειλε μήνυμα ότι δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τη θεραπεία και παρόλα αυτά εγώ την πραγματοποίησα γιατί είναι ο Μαζωνάκης». Παράλληλα, η 56χρονη επιμένει στη νομιμότητα των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης INUS που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της, δηλώνοντας ότι είχε ενημερώσει τον ΙΣΑ για την ύπαρξη και τη χρήση τους, καθώς και ότι γνώριζε τη νομιμότητά τους λόγω διαπίστευσης από την εταιρεία.

Η πορεία της δικαστικής διερεύνησης

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζει να ξετυλίγεται, με τους δύο γιατρούς να βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών. Από την αρχική κοινή γραμμή υπεράσπισης, οι κινήσεις τους πλέον δείχνουν διαφορετικές στρατηγικές. Η 56χρονη γιατρός τηρεί στάση αναμονής, ενώ ο σύζυγός της, ο 58χρονος γιατρός, εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αίτημα για αποφυλάκιση με βραχιολάκι.

Η δικαστική έρευνα έχει ως στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή, εξετάζοντας κάθε πτυχή των επικοινωνιών και των διαδικασιών που έλαβαν χώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit, Ieidiseis