Η τραγωδία στη Ρόδο: Γερμανίδα τουρίστρια νεκρή από κεραυνό, ελαφρά τραυματισμένος ο σύζυγός της

Μια 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό στην περιοχή Λοθιάρικα, κοντά στη Λάρδο, στη νότια πλευρά του νησιού. Ο 62χρονος σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της την ώρα του τραγικού συμβάντος, τραυματίστηκε ελαφρά. Το ζευγάρι είχε έρθει στην Ελλάδα για διακοπές πριν από μερικές ημέρες και περπατούσε κοντά στην παραλία όταν συνέβη το μοιραίο.

Το μοιραίο χτύπημα του κεραυνού

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή «Λοθιάρικα», η οποία βρίσκεται κοντά στη Λάρδο, στη νότια Ρόδο. Οι δύο Γερμανοί τουρίστες, η 58χρονη γυναίκα και ο 62χρονος σύζυγός της, περπατούσαν σε αμμώδες έδαφος, πολύ κοντά στην παραλία, όταν τους χτύπησε ο κεραυνός.

Οι πρώτες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι το ζευγάρι ήταν βρεγμένο την ώρα του συμβάντος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, λίγα λεπτά πριν χτυπηθούν από τον κεραυνό, οι δύο τουρίστες κολυμπούσαν στη θάλασσα. Η ξαφνική αλλαγή του καιρού και η εκδήλωση καταιγίδας οδήγησαν στο μοιραίο αυτό γεγονός.

Οι διακοπές στη Ρόδο

Το ζευγάρι των Γερμανών τουριστών είχε επιλέξει τη Ρόδο ως προορισμό για τις διακοπές του. Είχαν φτάσει στο νησί πριν από μερικές ημέρες, προκειμένου να απολαύσουν τις ομορφιές του και να χαλαρώσουν. Η επίσκεψή τους μετατράπηκε όμως σε τραγωδία.

Η 58χρονη γυναίκα και ο 62χρονος άνδρας της βρίσκονταν στην παραλία, απολαμβάνοντας τον περίπατό τους μετά το μπάνιο τους, όταν η ξαφνική κακοκαιρία τους βρήκε απροετοίμαστους. Η στιγμή του κεραυνού ήταν απρόβλεπτη και είχε καταστροφικές συνέπειες για την 58χρονη.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά το περιστατικό, κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο έσπευσε στο σημείο. Παρά την άμεση κινητοποίηση, διαπιστώθηκε ότι η 58χρονη τουρίστρια ήταν ήδη χωρίς σφυγμό, υποδεικνύοντας ότι είχε χάσει τη ζωή της ακαριαία από το χτύπημα του κεραυνού. Οι προσπάθειες των διασωστών επικεντρώθηκαν στην παροχή βοήθειας.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν επίσημα τον θάνατο της 58χρονης Γερμανίδας. Παράλληλα, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον 62χρονο σύζυγό της, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρά από τον κεραυνό, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε ανησυχία.

Η κατάσταση του συζύγου και η σημασία της περιοχής

Ο 62χρονος σύζυγος της άτυχης γυναίκας, αν και χτυπήθηκε και αυτός από τον κεραυνό, στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία, καθώς οι τραυματισμοί του ήταν ελαφροί. Μετά την παροχή των πρώτων βοήθειών στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, η κατάστασή του κρίθηκε σταθερή και δεν υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή του. Η εμπειρία ήταν αναμφίβολα τραυματική για τον ίδιο, καθώς υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας της συζύγου του.

Η περιοχή «Λοθιάρικα» στη νότια Ρόδο, όπου συνέβη το περιστατικό, είναι γνωστή για τις παραλίες της. Το αμμώδες έδαφος κοντά στη θάλασσα, όπου περπατούσε το ζευγάρι, σε συνδυασμό με την παρουσία νερού στο σώμα τους λίγα λεπτά πριν, ενδέχεται να έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη του μοιραίου αυτού συμβάντος. Η ξαφνική καταιγίδα που εκδηλώθηκε ήταν αυτή που οδήγησε στο τραγικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: News.gr