Πρώτη συνάντηση για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League

Η ομάδα εργασίας της Super League 1, που έχει συσταθεί με σκοπό την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση. Η τηλεδιάσκεψη έλαβε χώρα την Παρασκευή, εστιάζοντας στην αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ, με στόχο την ενίσχυση των «μικρομεσαίων» ομάδων. Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί την προσεχή Τρίτη.

Η ατζέντα της ομάδας εργασίας

Το κύριο αντικείμενο της ομάδας εργασίας είναι η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και, πιο συγκεκριμένα, η αναδιανομή των εσόδων που προκύπτουν από αυτά. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη των «μικρομεσαίων» ΠΑΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη βιωσιμότητά τους.

Στην επόμενη τηλεδιάσκεψη, η οποία έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη, υπάρχει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι από τις συμβουλευτικές εταιρίες PricewaterhouseCoopers και Deloitte. Η παρουσία τους θα μπορούσε να προσφέρει περαιτέρω τεχνογνωσία και προτάσεις επί του θέματος.

Η επιστολή του Ολυμπιακού και οι θέσεις

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, υπήρξε και επιστολή από τον Ολυμπιακό, η οποία έθιγε συγκεκριμένα ζητήματα. Η επιστολή αναφερόταν στα συνολικά έσοδα, την εμπορικότητα των ομάδων, τα μοντέλα κεντρικής διαχείρισης που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, καθώς και τα κριτήρια διανομής των εσόδων σε διεθνές επίπεδο.

Η Εύη Κουτσαυτάκη, ως εκπρόσωπος των Πειραιωτών, υπογράμμισε τη σημασία της εμπορικότητας των ΠΑΕ. Στάθηκε στο γεγονός ότι η εμπορικότητα αποτελεί ένα πολύ βασικό κριτήριο για τη διανομή των εσόδων, μια θέση που αναδείχθηκε ως κεντρικό σημείο διαφωνίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Οι ενστάσεις του Γιάννη Αλαφούζου

Ο Γιάννης Αλαφούζος, εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε με τα βασικά σημεία της συζήτησης, ωστόσο εξέφρασε ενστάσεις κυρίως σχετικά με το θέμα της εμπορικότητας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Η εμπορικότητα είναι αυτό που προσπαθούμε να μη λάβουμε υπ’ όψιν, λόγω της μεγάλης διαφοράς μικρών και μεγάλων».

Ο κ. Αλαφούζος τόνισε ότι ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Επεσήμανε πως, αν η διανομή βασιστεί στην εμπορικότητα και την κατάταξη, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων. Προέβλεψε επίσης ότι στο κομμάτι της εμπορικότητας είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν εντάσεις και διαφωνίες, ιδίως μεταξύ των ομάδων που ανήκουν στους «Big-4».

Επιπλέον, ο Γιάννης Αλαφούζος πρότεινε μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση που δεν προκύψει συμφωνία γενικής φύσεως. «Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και να βγάλουμε άκρη όλοι μας, θα κάνουμε έναν ενιαίο κουμπαρά όσοι συμφωνούμε, 7-8 ομάδες, όσοι είμαστε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινή πορεία όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή την πρόταση.

Οι προτάσεις για αύξηση εσόδων

Ο Μηνάς Λυσάνδρου από την ΑΕΚ, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ανέφερε ότι πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά το πώς θα μπορούσαν να αυξηθούν τα συνολικά έσοδα των ΠΑΕ. Η πρότασή του δεν περιοριζόταν μόνο στο κομμάτι του τηλεοπτικού συμβολαίου, αλλά αφορούσε μια ευρύτερη προσέγγιση για την οικονομική ενίσχυση των συλλόγων.

Σε απάντηση στον κ. Λυσάνδρου, ο Γιάννης Αλαφούζος υπογράμμισε ότι «Τα τηλεοπτικά και το στοίχημα είναι τα μοναδικά έσοδα που μπορούμε να αυξήσουμε άμεσα». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο τριετές συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ, χαρακτηρίζοντάς το ως μια σημαντική κίνηση από την πλευρά του κ. Μαρινάκη. Ωστόσο, σημείωσε ότι αυτό το συμβόλαιο δημιουργεί μια συνθήκη που δεν επιτρέπει την εκμετάλλευση του αυξανόμενου ανταγωνισμού που παρατηρείται μεταξύ των στοιχηματικών εταιρειών.

Θέσεις άλλων ΠΑΕ

Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε η Μαρία Γκοντσάρεβα, η οποία τάχθηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη αυτή η διαδικασία να είναι ξεκάθαρη και να ακολουθεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Από την πλευρά του Ατρομήτου, η Κάτια Κοξένογλου εστίασε στο σκέλος της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Υπογράμμισε τη δυσχερή θέση αυτών των ομάδων, επισημαίνοντας ότι τα έσοδά τους παραμένουν στάσιμα ή δεν αυξάνονται, ενώ τα έξοδα έχουν πλέον αυξηθεί σημαντικά, δημιουργώντας πιέσεις στην οικονομική τους λειτουργία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta