Καταγγελία σε βάρος βουλευτή της ΝΔ για αισθητικές παρεμβάσεις σε μικροβιολογικό ιατρείο

Νέοι προβληματισμοί φαίνεται ότι ανακύπτουν για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για μια καταγγελία που αφορά τη βουλευτή Ημαθίας, Στέλλα Αραμπατζή. Η εν λόγω καταγγελία έρχεται στο φως εν μέσω των εντατικών ερευνών που διεξάγονται το τελευταίο διάστημα για τη λειτουργία διαφόρων ιατρικών κέντρων σε όλη τη χώρα, ειδικά μετά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, προσθέτοντας ένα ακόμα ζήτημα στην ατζέντα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η βουλευτής φέρεται να πραγματοποιούσε αισθητικές παρεμβάσεις εντός του μικροβιολογικού της ιατρείου, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και των αδειών που διέπουν τη λειτουργία τέτοιων χώρων.

Οι καταγγελίες για αισθητικές θεραπείες σε μικροβιολογικό ιατρείο

Η καταγγελία, η οποία έγινε γνωστή μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Mega, αναφέρει συγκεκριμένα ότι η Στέλλα Αραμπατζή, η οποία είναι γνωστή για την ιδιότητά της ως μικροβιολόγος, φέρεται να προέβαινε σε αισθητικές παρεμβάσεις. Πιο αναλυτικά, η βουλευτής φέρεται να πραγματοποιούσε ακόμα και θεραπείες με botox, προσφέροντας αυτές τις υπηρεσίες σε ασθενείς μέσα στον χώρο του μικροβιολογικού της ιατρείου.

Αυτές οι ενέργειες, εφόσον επαληθευτούν από τις αρμόδιες αρχές, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικά ζητήματα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ενός μικροβιολογικού ιατρείου και τις επιτρεπόμενες ιατρικές πράξεις που μπορούν νόμιμα να διενεργούνται σε έναν τέτοιο χώρο, ο οποίος έχει συγκεκριμένο σκοπό και άδεια λειτουργίας.

Η επαγγελματική ιδιότητα και τα ιατρεία της βουλευτή

Η κ. Αραμπατζή, πέραν της πολιτικής της ιδιότητας ως βουλευτής, είναι μικροβιολόγος στο επάγγελμα. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας, διατηρεί δύο ιατρεία στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, καλύπτοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Το ένα από τα δύο ιατρεία της βρίσκεται στην πόλη της Νάουσας, ενώ το δεύτερο λειτουργεί στο Αγγελοχώρι Ημαθίας. Η επαγγελματική της ιδιότητα ως μικροβιολόγος υποδηλώνει ότι οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται στα ιατρεία της αφορούν εργαστηριακές εξετάσεις και διαγνωστικές υπηρεσίες, καθιστώντας τις καταγγελίες για αισθητικές παρεμβάσεις ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Άμεσος έλεγχος από τη Διεύθυνση Υγείας Ημαθίας

Μετά την εμφάνιση των πληροφοριών και της καταγγελίας, οι υγειονομικές αρχές της περιοχής κινητοποιήθηκαν άμεσα. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Υγείας Ημαθίας έχει ήδη προχωρήσει στην πραγματοποίηση ελέγχου στο ιατρείο της βουλευτή, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών και να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, έχει ζητηθεί επισήμως από την κ. Αραμπατζή να προσέλθει στις αρμόδιες υπηρεσίες και να δώσει τις δικές της απαντήσεις και εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την αποσαφήνιση της κατάστασης και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Το ευρύτερο πλαίσιο των ερευνών για ιατρικά κέντρα

Η συγκεκριμένη καταγγελία σε βάρος της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων και ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτές οι έρευνες αφορούν τη λειτουργία διαφόρων ιατρικών κέντρων και ιατρείων σε όλη την ελληνική επικράτεια, με στόχο την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει θέσει στο επίκεντρο το ζήτημα της ορθής λειτουργίας και της αυστηρής τήρησης των κανονισμών που διέπουν τις ιατρικές εγκαταστάσεις. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει νέους προβληματισμούς στην κυβέρνηση και έχει εντείνει τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki