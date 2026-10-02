Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο: Άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην του με μαχαίρι και βαριοπούλα

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου 2026, στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος άνδρας εισέβαλε σε μεζονέτα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και τον 33χρονο νυν σύντροφό της. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία.

Η εισβολή και η επίθεση

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, σε μια μεζονέτα που βρίσκεται πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Ο 32χρονος, ρουμανικής καταγωγής, φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι στο ισόγειο του σπιτιού, προκειμένου να εισέλθει. Αφού «μπούκαρε» μέσα, επιτέθηκε με μαχαίρι στο ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σαλόνι της κατοικίας.

Η επίθεση προκάλεσε σκηνές τρόμου, καθώς η βίαιη εισβολή και η χρήση μαχαιριού άφησαν σοβαρά τραυματισμένους τους δύο ανθρώπους. Η άμεση αντίδραση των αρχών και η μεταφορά των θυμάτων ήταν κρίσιμη για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι δύο άνθρωποι που δέχθηκαν τις μαχαιριές φέρουν σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Αρχικά, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο Ασκληπιείο Βούλας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και οι δύο αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της 32χρονης γυναίκας κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με αποτέλεσμα να έχει προγραμματιστεί η διακομιδή της στον Ευαγγελισμό για περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία.

Τα παιδιά παρόντα κατά την επίθεση

Κατά τη διάρκεια του τραγικού αυτού περιστατικού, στο σπίτι βρίσκονταν και κοιμόνταν τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης γυναίκας. Τα παιδιά, ηλικίας τριών και δύο ετών, είχαν αποκτηθεί από την ίδια με τον δράστη της επίθεσης.

Η παρουσία των παιδιών εντός της οικίας την ώρα της βίαιης εισβολής και επίθεσης προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στη σοβαρότητα του συμβάντος, δημιουργώντας ένα περιβάλλον έντονης ανησυχίας.

Παράδοση του δράστη και μαρτυρία

Μετά την πράξη του, ο 32χρονος άνδρας δεν προσπάθησε να διαφύγει. Αντιθέτως, μετέβη οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου παραδόθηκε στις αρχές και συνελήφθη. Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.

Στο πλαίσιο της έρευνας, έχει ήδη καταθέσει μια 51χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού. Η 51χρονη έχει συγγενική σχέση με την 32χρονη τραυματία, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για το συμβάν.

Ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του 32χρονου δράστη υπήρχε ήδη ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Είχαν υποβληθεί τρεις μηνύσεις εναντίον του σε προηγούμενες ημερομηνίες, συγκεκριμένα στις 13 Αυγούστου, 27 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου.

Το ιστορικό αυτό υπογραμμίζει την ύπαρξη προηγούμενων προβλημάτων στη σχέση του ζευγαριού, τα οποία είχαν οδηγήσει σε καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές πριν από το πρόσφατο, σοβαρό περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki