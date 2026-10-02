Δραματική διάσωση ιστιοφόρου με τέσσερις επιβαίνοντες στην Κόρινθο

Τη δραματική διάσωση τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν σε ακυβέρνητο ιστιοφόρο κατέγραψαν οι κάμερες στο λιμάνι της Κορίνθου, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026. Το σκάφος, μήκους περίπου 13 μέτρων, βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αδυνατώντας να προσεγγίσει με ασφάλεια. Η επιχείρηση των αρχών, με τη συνδρομή του Λιμενικού και ρυμουλκών, διήρκεσε δύο ολόκληρες ώρες, οδηγώντας στην επιτυχή απομάκρυνση του ιστιοφόρου από το επικίνδυνο σημείο και την ασφαλή μεταφορά του στο λιμάνι.

Η κακοκαιρία δοκιμάζει την Κορινθία

Η περιοχή της Κορινθίας βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου 2026, καθώς ισχυροί άνεμοι έπληξαν την περιοχή. Οι ριπές του ανέμου, που σύμφωνα με τις πληροφορίες έφταναν έως και τα 8 μποφόρ, δημιούργησαν ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες στη θάλασσα, καθιστώντας επικίνδυνη την πλεύση και την προσέγγιση των σκαφών στα λιμάνια. Η κακοκαιρία αυτή ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στο σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο λιμάνι της Κορίνθου.

Ειδικότερα, το απόγευτο της ίδιας ημέρας, ένα ιστιοφόρο σκάφος, το οποίο είχε μήκος περίπου 13 μέτρα, βρέθηκε ακυβέρνητο μέσα στα μανιασμένα κύματα. Το σκάφος αδυνατούσε να προσεγγίσει με ασφάλεια την προβλήτα για να δέσει, με αποτέλεσμα να παρασύρεται ανεξέλεγκτα. Στο ιστιοφόρο επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπα με τον κίνδυνο, καθώς το σκάφος τους είχε χάσει τον έλεγχο εντελώς.

Κλήση για βοήθεια και άμεση κινητοποίηση δυνάμεων

Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης και τον άμεσο κίνδυνο που διέτρεχαν, οι τέσσερις επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοφόρου προέβησαν σε κλήση για βοήθεια. Η ανταπόκριση των αρμόδιων αρχών ήταν άμεση και συντονισμένη, καθώς η κατάσταση απαιτούσε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα για την αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων.

Στο σημείο του σοβαρού περιστατικού, στο λιμάνι της Κορίνθου, έσπευσαν άμεσα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία κινητοποιήθηκαν για να παράσχουν την απαραίτητη συνδρομή. Παράλληλα, στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν και δύο ρυμουλκά σκάφη, τα οποία ανήκουν στη Διώρυγα Κορίνθου. Η παρουσία των ρυμουλκών κρίθηκε απαραίτητη λόγω του μεγέθους του ιστιοφόρου και της δυσκολίας των συνθηκών που επικρατούσαν.

Δύο ώρες αγωνίας για τη διάσωση

Η επιχείρηση διάσωσης των τεσσάρων επιβαινόντων και του ακυβέρνητου ιστιοφόρου εξελίχθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τους ισχυρούς ανέμους των 8 μποφόρ να δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες των διασωστών. Η όλη διαδικασία διήρκεσε δύο ολόκληρες ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων επικράτησε αγωνία για την έκβαση του περιστατικού.

Τα πληρώματα των ρυμουλκών και των σκαφών του Λιμενικού έδωσαν πραγματική μάχη με τα μανιασμένα κύματα και τον δυνατό αέρα. Οι χειρισμοί απαιτούσαν μεγάλη προσοχή και εμπειρία, προκειμένου να καταφέρουν να προσεγγίσουν με ασφάλεια το ακυβέρνητο ιστιοφόρο, να το σταθεροποιήσουν και να το απομακρύνουν από το επικίνδυνο σημείο όπου βρισκόταν, κοντά στην ακτή ή σε άλλα εμπόδια του λιμανιού.

Επιτυχής κατάληξη και ασφαλής προσέγγιση

Χάρη στον επαγγελματισμό και τον συντονισμό των δυνάμεων του Λιμενικού και της Διώρυγας Κορίνθου, η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα πληρώματα των ρυμουλκών κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το ακυβέρνητο ιστιοφόρο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν στο λιμάνι της Κορίνθου.

Αφού το σκάφος τέθηκε υπό έλεγχο, απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο κινδύνου και οδηγήθηκε με σταθερότητα στο λιμάνι της Κορίνθου. Οι τέσσερις επιβαίνοντες του ιστιοφόρου είναι καλά στην υγεία τους, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση των διασωστικών δυνάμεων. Το βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στη δημοσιότητα αποτυπώνει καρέ καρέ τις δραματικές στιγμές της διάσωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit