Λαύριο: 32χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύζυγο και τον σύντροφό της

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο, όπου ένας 32χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον σημερινό της σύντροφο. Ο δράστης, ρουμανικής καταγωγής, εισέβαλε στην οικία της 32χρονης γυναίκας, προκαλώντας τραυματισμούς και στα δύο άτομα. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στη σύλληψη του 32χρονου.

Η επίθεση στη μεζονέτα του Λαυρίου

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, σε μια μεζονέτα που βρίσκεται πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Ο 32χρονος άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε βαριοπούλα για να σπάσει ένα τζάμι στο ισόγειο της οικίας, αποκτώντας έτσι πρόσβαση στο εσωτερικό της.

Αφού εισήλθε στο σπίτι, ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι στο ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σαλόνι. Η επίθεση προκάλεσε τραυματισμούς και στην 32χρονη γυναίκα και στον 33χρονο σύντροφό της, προκαλώντας άμεσα την ανάγκη για ιατρική περίθαλψη.

Οι τραυματισμοί των θυμάτων και η μεταφορά τους

Από την επίθεση, η 32χρονη γυναίκα υπέστη τραύματα στην πλάτη και στα χέρια. Ο 33χρονος σύντροφός της τραυματίστηκε στα πλευρά, στην κλείδα, καθώς και στη γεννητική χώρα. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου για τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και οι δύο αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η τραυματισμένη γυναίκα ενδέχεται να διακομιστεί και στον «Ευαγγελισμό» για περαιτέρω νοσηλεία.

Η παρουσία των ανήλικων παιδιών

Την ώρα της επίθεσης, στον πρώτο όροφο της μεζονέτας κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης γυναίκας. Τα παιδιά, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών αντίστοιχα, είχαν αποκτηθεί από τη σχέση της γυναίκας με τον δράστη.

Η παρουσία των μικρών παιδιών στο σπίτι κατά τη διάρκεια του περιστατικού προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην τραγικότητα των γεγονότων, καθώς κοιμόντουσαν ανυποψίαστα ενώ εκτυλισσόταν η επίθεση στο ισόγειο της οικίας.

Η παράδοση του δράστη και η προανάκριση

Μετά την ολοκλήρωση της πράξης του, ο 32χρονος άνδρας δεν προσπάθησε να διαφύγει. Αντιθέτως, παραδόθηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου και συνελήφθη από τις αρχές. Η άμεση παράδοσή του διευκόλυνε τις διαδικασίες της αστυνομίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής. Στο πλαίσιο της έρευνας, κατάθεση στην Ελληνική Αστυνομία έδωσε και μια 51χρονη γυναίκα, η οποία έχει συγγενική σχέση με την 32χρονη και φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, υπήρχε ένα ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του 32χρονου δράστη και της 32χρονης πρώην συζύγου του. Αυτό το ιστορικό είχε οδηγήσει σε προηγούμενες καταγγελίες και νομικές ενέργειες.

Ειδικότερα, είχαν υποβληθεί τρεις μηνύσεις σε βάρος του 32χρονου άνδρα για ενδοοικογενειακή βία. Οι μηνύσεις αυτές είχαν κατατεθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες, συγκεκριμένα στις 13 Αυγούστου, στις 27 Αυγούστου και στις 3 Σεπτεμβρίου, υποδεικνύοντας ένα μοτίβο βίαιης συμπεριφοράς πριν από το πρόσφατο περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis