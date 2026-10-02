Γυναικοκτονία στο Κουίνς: Σκότωσε την 31χρονη σύντροφό του και λίγο αργότερα πήδηξε από την ταράτσα

Σοκ έχει προκαλέσει στην περιοχή του Κουίνς της Νέας Υόρκης ο θάνατος της 31χρονης Φιόνα Πρεμράτζι, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της στο Far Rockaway το μεσημέρι της Τετάρτης. Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ως πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση έχει αναφερθεί ο 32χρονος σύντροφός της. Λίγο μετά το περιστατικό, ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα του επταώροφου κτηρίου και, παρά τις προσπάθειες γειτόνων και αστυνομικών, έπεσε στο έδαφος, τραυματιζόμενος σοβαρά.

Η αποκάλυψη της τραγωδίας στο Far Rockaway

Η 31χρονη Φιόνα Πρεμράτζι βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Far Rockaway, μια περιοχή του Κουίνς της Νέας Υόρκης, το μεσημέρι της Τετάρτης. Οι αρχές, επικαλούμενες πηγές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, αναφέρουν ότι η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα τραύματα εντοπίστηκαν στο πρόσωπο, τον λαιμό και το σώμα της, υποδεικνύοντας μια βίαιη επίθεση.

Δίπλα στη σορό της 31χρονης, φέρεται να εντοπίστηκε και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση. Η ανακάλυψη αυτή προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα των αρχών, οι οποίες προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Φιόνα Πρεμράτζι.

Το δραματικό περιστατικό στην ταράτσα

Λίγο μετά τον εντοπισμό της νεκρής γυναίκας, ο 32χρονος σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση, ανέβηκε στην ταράτσα του επταώροφου κτηρίου όπου διέμεναν. Η παρουσία του στην άκρη της ταράτσας προκάλεσε πανικό στους γείτονες, οι οποίοι παρακολούθησαν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Μάρτυρες περιέγραψαν τις απεγνωσμένες προσπάθειες κατοίκων της περιοχής να τον πείσουν να απομακρυνθεί από το σημείο και να μην προβεί σε κάποια ενέργεια. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας κινήθηκε ακόμη πιο κοντά στην άκρη της ταράτσας, πριν τελικά πέσει στο έδαφος.

Η κατάσταση του φερόμενου δράστη και η σύνδεση με την υπόθεση

Μετά την πτώση του από την ταράτσα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 32χρονο σύντροφο της Φιόνα Πρεμράτζι σοβαρά τραυματισμένο. Αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, δεν είχε απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η πτώση του άνδρα ήταν εκείνη που οδήγησε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις αρχές στην αποκάλυψη της σορού του θύματος. Ο διαχειριστής του κτιρίου φέρεται να ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι ο άνδρας διέμενε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς στο διαμέρισμα της 31χρονης.

Μαρτυρίες για τη σχέση του ζευγαριού

Ιδιαίτερα σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων από το οικογενειακό και γειτονικό περιβάλλον της 31χρονης Φιόνα Πρεμράτζι. Ο 69χρονος θείος της, ο οποίος παρουσιάστηκε ως Χάρι, έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τη σχέση του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τον θείο της, η αδικοχαμένη γυναίκα διατηρούσε σχέση με τον 32χρονο άνδρα για περίπου έξι χρόνια. Ο Χάρι υποστήριξε επίσης ότι η Φιόνα του είχε μιλήσει στο παρελθόν για περιστατικά κακοποίησης εντός αυτής της σχέσης. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η γυναίκα είχε φύγει στο παρελθόν από το σπίτι και είχε μείνει μαζί του, αναζητώντας καταφύγιο, όμως στη συνέχεια επέστρεψε στη σχέση με τον σύντροφό της.

Με πληροφορίες από: Enikos