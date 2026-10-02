Λαύριο: Πρώην σύντροφος εισέβαλε σε σπίτι και μαχαίρωσε ζευγάρι μπροστά στα παιδιά τους

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος άνδρας από τη Ρουμανία εισέβαλε σε μεζονέτα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύζυγό του και τον 33χρονο νυν σύντροφό της. Το ζευγάρι τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ στον πρώτο όροφο της κατοικίας κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας.

Η βίαιη εισβολή στην κατοικία

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, σε μια μεζονέτα που βρίσκεται στην περιοχή του Λαυρίου, πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο. Ο 32χρονος δράστης, με καταγωγή από τη Ρουμανία, προσέγγισε την κατοικία με σκοπό την εισβολή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έσπασε με μια βαριοπούλα το τζάμι στο ισόγειο της μεζονέτας, καταφέρνοντας να εισέλθει στο εσωτερικό της. Αμέσως μετά την είσοδό του, κινήθηκε προς το σαλόνι, όπου βρισκόταν το ζευγάρι.

Η επίθεση και οι σοβαροί τραυματισμοί

Μόλις ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι, επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύζυγό του και στον 33χρονο νυν σύντροφό της. Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς και στα δύο θύματα.

Η 32χρονη γυναίκα δέχθηκε χτυπήματα στην πλάτη και στα χέρια, ενώ ο 33χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα πλευρά, στην κλείδα και στη γεννητική χώρα. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, καθώς η κατάστασή τους κρίθηκε σοβαρή.

Η ιατρική περίθαλψη των θυμάτων

Αρχικά, οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω μεταφορά τους σε μεγαλύτερο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας. Εκεί, αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, η 32χρονη γυναίκα πρόκειται να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός για εξειδικευμένη φροντίδα.

Η παρουσία ανηλίκων και το ιστορικό βίας

Την ώρα της επίθεσης, μέσα στην κατοικία βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης γυναίκας, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών. Τα παιδιά, τα οποία είχε αποκτήσει με τον 32χρονο δράστη, κοιμόντουσαν στον πρώτο όροφο της μεζονέτας, χωρίς να γίνουν αντιληπτά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μετά το περιστατικό, ο 32χρονος δράστης παραδόθηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου και συνελήφθη. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής. Μια 51χρονη γυναίκα, συγγενής της 32χρονης, έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές ως αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 32χρονου υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Είχαν υποβληθεί τρεις μηνύσεις εναντίον του, με ημερομηνίες 13 Αυγούστου, 27 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου, γεγονός που υπογραμμίζει την προϋπάρχουσα ένταση στις σχέσεις του ζευγαριού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader