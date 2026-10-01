36Χρονη στις ΗΠΑ δημιούργησε «αίτηση συζύγου» και έλαβε πάνω από 240 απαντήσεις

Μια 36χρονη γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποφάσισε να ακολουθήσει έναν ασυνήθιστο δρόμο στην αναζήτηση συντρόφου, παρακάμπτοντας τις καθιερωμένες εφαρμογές γνωριμιών. Η Άριν Πάτερσον, από τη Βόρεια Καρολίνα, δημιούργησε μια λεπτομερή «αίτηση συζύγου» μέσω Google Form, την οποία μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρωτοβουλία της συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 240 ανδρών, οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο εκδηλώνοντας ενδιαφέρον.

Η πρωτότυπη ιδέα και η απόρριψη των εφαρμογών γνωριμιών

Η Άριν Πάτερσον, όντας ανύπαντρη, αναζητούσε έναν διαφορετικό και πιο αποτελεσματικό τρόπο για να βρει έναν σύντροφο. Θεώρησε ότι οι εφαρμογές γνωριμιών αποτελούσαν χάσιμο χρόνου και γι' αυτό τον λόγο αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της αίτηση. Στόχος της ήταν να εντοπίσει άνδρες που ενδιαφέρονται σοβαρά για την εύρεση συντρόφου και όχι απλώς για περιστασιακές γνωριμίες.

Η ίδια δήλωσε πως είναι ανοιχτή στο να γνωρίσει «έναν όμορφο, έξυπνο, ευγενικό, πιστό και γενναιόδωρο άνδρα που ενδιαφέρεται για ραντεβού για καφέ, δείπνο, καλή συζήτηση και να δούμε πού θα οδηγήσουν τα πράγματα». Αυτή η προσέγγιση της επέτρεψε να θέσει εξαρχής τις προθέσεις της και να φιλτράρει τους υποψήφιους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Το περιεχόμενο της «αίτησης συζύγου»

Το ερωτηματολόγιο που δημιούργησε η Πάτερσον ήταν ιδιαίτερα λεπτομερές, ξεπερνώντας τις απλές βασικές πληροφορίες που ζητούν συνήθως οι εφαρμογές γνωριμιών. Μέσω της φόρμας, ζητούσε από τους υποψήφιους συζύγους να παράσχουν πληροφορίες για τη ζωή τους, τις καθημερινές τους συνήθειες και τους στόχους που έχουν θέσει για μια σχέση.

Επιπλέον, η 36χρονη ήθελε να κατανοήσει τις απόψεις των ανδρών για τον γάμο και την οικογενειακή ζωή, καθώς και το τι περιμένουν από μια σχέση. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε επίσης ερωτήσεις σχετικά με τους επαγγελματικούς τους στόχους και τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις δικές τους προσδοκίες και να καταγράψουν τα πράγματα που θεωρούν αδιαπραγμάτευτα σε μια σύντροφο.

Οι ερωτήσεις αυτές σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν την Πάτερσον να διαπιστώσει αν ένας πιθανός υποψήφιος μοιράζεται τις ίδιες προτεραιότητες μαζί της, προτού προχωρήσει σε μια δια ζώσης συνάντηση. Με αυτό τον τρόπο, επιδίωξε να εξοικονομήσει χρόνο και να επικεντρωθεί σε άτομα με συμβατές αξίες και στόχους.

Η ανταπόκριση και οι προηγούμενες προσπάθειες

Η δημοσίευση της φόρμας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε άμεση και σημαντική ανταπόκριση. Περισσότεροι από 240 άνδρες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία της Άριν Πάτερσον και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Ο μεγάλος αριθμός των απαντήσεων υποδηλώνει ότι η μέθοδός της βρήκε απήχηση σε ένα ευρύ κοινό που αναζητά επίσης σοβαρές σχέσεις.

Η ίδια η Πάτερσον είχε δοκιμάσει στο παρελθόν διάφορους τρόπους για να γνωρίσει κόσμο, όπως εφαρμογές γνωριμιών, δια ζώσης συναντήσεις και προξενιά από τρίτους. Η τρέχουσα προσπάθειά της με το Google Form αποτελεί μια νέα προσέγγιση σε αυτό που η ίδια θεωρεί μια δύσκολη διαδικασία αναζήτησης συντρόφου.

Η αντίδραση του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η πρωτοβουλία της Άριν Πάτερσον συγκέντρωσε πολλά υποστηρικτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες την επαίνεσαν για την ειλικρίνειά της και για το ότι ήταν ξεκάθαρη σχετικά με το τι ψάχνει σε έναν σύντροφο. Η τολμηρή της κίνηση ενέπνευσε και άλλους, με ορισμένους να εκδηλώνουν ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν μια παρόμοια μέθοδο στη δική τους αναζήτηση σχέσης.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Αυτό είναι σίγουρα τολμηρό και καινοτόμο! Σε παρακαλώ κράτα μας ενημερωμένους για τα αποτελέσματά σου». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Προσεύχομαι να βρεις κάποιον αυθεντικό και στοργικό άνδρα, που να προσφέρει και να σε προστατεύει». Υπήρξε και σχόλιο που την επαίνεσε για την ειλικρίνειά της, αναφέροντας: «Τέτοιες γυναίκες είναι σπάνιες, ανοιχτές, ειλικρινείς και τα βάζουν όλα εκεί έξω. Είναι καταπληκτική μόνο και μόνο γι' αυτό, κάθε άνδρας θα ήταν ευλογημένος να τη βρει!».

Με πληροφορίες από: Gazzetta