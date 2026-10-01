Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης Τζόκερ 3126: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ μοιράστηκαν

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 1 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση με αριθμό 3126 του Τζόκερ, με τα χρήματα να είναι πολλά για τους τυχερούς παίκτες. Οι αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα και χαρίζουν κέρδη στους νικητές είναι οι 2, 7, 14, 41, 45, ενώ ο αριθμός Τζόκερ είναι το 3. Το ποσό του 1.000.000 ευρώ μοιράστηκε στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3126

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, που έλαβε χώρα την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου, με αριθμό κλήρωσης 3126, οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι 2, 7, 14, 41, 45. Ως αριθμός Τζόκερ αναδείχθηκε ο 3.

Η κλήρωση αυτή μοίρασε σημαντικά ποσά στους νικητές, με το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ για την πρώτη κατηγορία να ξεκινά πλέον από το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Αλλαγές στα ποσά και την καταβολή των κερδών

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές, το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις) ξεκινά πλέον από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά), σε αντίθεση με τα 600.000 ευρώ που ίσχυαν παλαιότερα. Το ποσό αυτό μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Για τη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο έχει οριστεί σε σταθερά 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση. Υπάρχει, ωστόσο, ένα ανώτατο όριο καταβολής που ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά) συνολικά για τους νικητές αυτής της κατηγορίας.

Πώς διανέμονται τα έπαθλα στη δεύτερη κατηγορία

Η διανομή των κερδών στη δεύτερη κατηγορία ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Εάν προκύψουν έως και 20 νικητές, τότε ο καθένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των 100.000 ευρώ. Αυτό διασφαλίζει ότι οι νικητές λαμβάνουν το σταθερό ποσό.

Στην περίπτωση που οι νικητές της δεύτερης κατηγορίας είναι περισσότεροι από 20, τότε το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές σε αυτή την κατηγορία, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για το αρχικό ποσό των 100.000 ευρώ.

Τρόποι συμμετοχής και διαδικασία

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn. Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας allwyn.gr, όπου οι παίκτες μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους από οποιαδήποτε τοποθεσία, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα, όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με την ώρα διεξαγωγής να είναι οι 22:00. Η προθεσμία για την κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30 της ημέρας της κλήρωσης.

Υπεύθυνο παιχνίδι

Στο πλαίσιο του υπεύθυνου παιχνιδιού, επισημαίνονται οι όροι συμμετοχής. Για το επίγειο παιχνίδι, το όριο ηλικίας είναι 18+, ενώ για το ψηφιακό παιχνίδι είναι 21+. Ο αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ.

Υπενθυμίζεται ο κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Για υποστήριξη, οι παίκτες μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμμή Στήριξης 1114. Η συμμετοχή στο παιχνίδι πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis