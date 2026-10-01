Η απαγόρευση πρόσβασης στα social media για τους κάτω των 15 ετών από το 2027

Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας ως ελάχιστο όριο ηλικίας τα 15 έτη. Η νέα αυτή διάταξη αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027. Την κατάθεση της ρύθμισης στη Βουλή προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού και το πλαίσιο της ρύθμισης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες την κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης, η οποία αφορά το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση παιδιών και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του μέτρου. Επεσήμανε ότι η χώρα μας διαθέτει ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης της ηλικίας, το «Kids Wallet», το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα «επόμενο θεσμικό βήμα» και μάλιστα προχωράει «ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Αυτό υποδηλώνει μια πιο αυστηρή προσέγγιση από την Ελλάδα σε σύγκριση με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προστασία της ψυχικής υγείας και ποιοτικός χρόνος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση, τονίζοντας ότι είναι «χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές». Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις συνήθειες που κρατούν τα παιδιά «ουσιαστικά κολλημένα σε μία οθόνη κινητού», υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που εγκυμονούν για την ανάπτυξή τους. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και στην εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί «κοινό μας χρέος», αναδεικνύοντας την ευρύτερη κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι ανήλικοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται χωρίς τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιδίωξη ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα επιδιώξει «μία ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων». Η αναζήτηση συναίνεσης υποδηλώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να καταστήσει το μέτρο αυτό μια κοινή προσπάθεια όλων των πολιτικών δυνάμεων. Η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση της ψυχικής τους υγείας θεωρούνται ζητήματα που υπερβαίνουν τις κομματικές διαφορές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου για τα παιδιά, μακριά από τις οθόνες, αποτελεί μια κοινή ευθύνη. Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σταθερό και ευρέως αποδεκτό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή.

Με πληροφορίες από: jenny.gr