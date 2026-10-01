Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του τραγικού θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Πέρα από τους τρεις κατηγορούμενους, στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών βρίσκεται και το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε η νεαρή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ενήργησε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Οι γονείς της κοπέλας εκφράζουν τον σπαραγμό τους, κάνοντας λόγο για ελλιπή φροντίδα.

Οι σπαρακτικές καταγγελίες των γονέων

Ο πατέρας της 19χρονης, μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε με σπαραγμό τις στιγμές που βίωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε κανένας στο νοσοκομείο. «Επί 77 λεπτά το παιδί μου σπαρτάραγε σαν ψάρι και οι μεν το πετάξανε και οι άλλοι το εκτελέσανε, το αποτελείωσανε τελείως οι γιατροί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η μητέρα της κοπέλας, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο επάγγελμα και είχε βάρδια στο ίδιο νοσοκομείο την ημέρα που μεταφέρθηκε η κόρη της, μίλησε στις «Αποκαλύψεις». Ανέφερε ότι οι γιατροί και το προσωπικό έτρεξαν στο νοσοκομείο αργότερα, αφού ένας ταξιτζής διέδωσε την είδηση. «Όλοι χθες ήταν μέχρι τις πέντε το πρωί, όλοι οι γιατροί. Όλοι, οι διοικητές, οι διευθυντές, όλοι οι γιατροί, όλες οι νοσηλεύτριες ήταν από πάνω. Στο δικό μου το παιδί όμως, δεν ήτανε κανένας, κανένας απολύτως δεν ήτανε. Και εγώ κάθομαι ακόμα σαν βλαμμένη και τους κοιτάω, σαν βλαμμένη και τους κοιτάω», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Στο μικροσκόπιο η λειτουργία του νοσοκομείου

Οι δικαστικές αρχές διερευνούν λεπτομερώς τι συνέβη από τη στιγμή που η 19χρονη έφτασε στο νοσοκομείο μέχρι την τελευταία της πνοή. Η έρευνα επικεντρώνεται στο ποιοι ήταν παρόντες εκείνη τη στιγμή και αν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έγιναν εγκαίρως, όπως επιβάλλεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Νέες απολογίες για τους τρεις κατηγορούμενους

Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του τραγικού θανάτου της Μυρτώς απολογήθηκαν εκ νέου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα kefaloniapress.gr. Οι δικηγόροι τους, Νίκος Αλετράς, Χρήστος Τσόλκας και Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, υποστήριξαν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την πορεία της ανάκρισης ενισχύουν τις θέσεις των εντολέων τους. Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές αφορούν την υπερασπιστική πλευρά και δεν αποτελούν δικαστική κρίση.

Κοινός παρονομαστής στις δηλώσεις των τριών δικηγόρων ήταν η θέση ότι η πορεία της ανάκρισης έχει ενισχύσει την υπερασπιστική επιχειρηματολογία. Ο Νίκος Αλετράς έδωσε έμφαση στον συγκεκριμένο ρόλο και τη θέση του εντολέα του κατά τον χρόνο του περιστατικού. Ο Νίκος Τσόλκας επικεντρώθηκε στην άρνηση της εγκατάλειψης, ενώ ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος αναφέρθηκε τόσο στη συνέχιση της κράτησης όσο και στο σκέλος που αφορά το Νοσοκομείο.

Αιτία θανάτου και επόμενα βήματα

Η 19χρονη φέρεται να έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν μαζί με άλλα άτομα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Ο θάνατός της αποδίδεται σε συνδυασμό ουσιών που της προκάλεσαν οξύ πνευμονικό οίδημα. Με την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών απολογιών, το ενδιαφέρον της υπόθεσης μεταφέρεται πλέον στην επόμενη δικαστική διαδικασία, και ειδικότερα στην κρίση για τη συνέχιση ή μη της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr